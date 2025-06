Par Sylvia Chebet

La chambre forte mondiale de semences du Svalbard a reçu un dépôt historique de plus de 30 000 nouveaux échantillons de semences provenant de 23 déposants de 21 pays, dont sept banques de gènes internationales.

Il s'agit du plus grand nombre de déposants depuis que la chambre forte a reçu des échantillons de 35 banques de gènes en 2020, ce qui constitue un record.

Cela souligne l'effort mondial urgent pour conserver la diversité des cultures face à l'escalade du changement climatique, des conflits et d'autres crises.

« Le changement climatique et les conflits menacent les infrastructures et ont un impact sur la sécurité alimentaire de plus de 700 millions de personnes dans plus de 75 pays à travers le monde. Les banques de gènes redoublent d'efforts pour sauvegarder les collections de semences, et nous sommes fiers de les soutenir en leur offrant un refuge sûr au Svalbard », a déclaré Stefan Schmitz, directeur exécutif du Crop Trust.

La plus grande sauvegarde

L'ancienne directrice exécutive de Svalbard, Marie Haga, décrit le Svalbard Global Seed comme « la sauvegarde des sauvegardes dans un énorme système mondial ».

Construite pour un coût de neuf millions de dollars, la chambre forte a la capacité de stocker 4,5 millions d'échantillons de semences. Chaque échantillon contenant en moyenne 500 graines, un maximum de 2,25 milliards de graines peut être stocké dans la chambre forte.

Actuellement, près d'un million de variétés de semences du monde entier sont stockées dans la chambre forte des semences.

« Lorsque nous perdons du matériel génétique dans le monde entier, pour des raisons de guerre ou de catastrophes naturelles, il est très réconfortant de savoir que nous pouvons récupérer le matériel ici et repartir à zéro pour produire la nourriture dont le monde a besoin », ajoute Haga.

« Une pratique courante pour toutes les banques de gènes en activité est d'avoir des duplicatas de semences de réserve dans d'autres lieux », explique Luis Salazar, directeur de la communication du Crop Trust, explique à TRT Afrika.

« En fait, selon les normes des banques de gènes de la FAO, toutes les banques de gènes devraient avoir deux doubles de sécurité en place - un dans une autre banque de gènes (de préférence dans un autre pays), et un second à Svalbard, qui est uniquement un emplacement de secours », détaille -t-il.

Lorsque la Syrie a perdu sa banque de semences à Alep pendant la guerre, ses dépôts au Svalbard sont devenus une bouée de sauvetage. Le pays a récupéré des semences de la chambre forte et a pu régénérer diverses cultures.

Pourquoi le Svalbard ?

Situé à seulement 1 300 km du pôle Nord, le Svalbard a été choisi pour son climat froid et son pergélisol, qui en font un endroit idéal pour les chambres froides souterraines.

La chambre forte est située à une profondeur extraordinaire de 120 mètres dans la roche, ce qui garantit que les pièces où sont conservées les semences resteront naturellement gelées même en cas de défaillance du système de refroidissement mécanique et d'augmentation des températures de l'air extérieur due au changement climatique.

L'installation a été construite pour durer environ 200 ans et peut résister aux tremblements de terre et aux explosions. Située sur le flanc d'une montagne, la voûte restera au-dessus du niveau de la mer même si toute la glace fond.

L'archipel norvégien, situé entre la Norvège continentale et le pôle Nord, est desservi par des vols quotidiens. Il est connu pour son relief accidenté et isolé, ses glaciers et sa toundra gelée qui abritent des ours polaires, des rennes du Svalbard et des renards arctiques.

Déposants africains

Le Tchad, le Nigeria, le Bangladesh, la Bolivie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Suriname ont versé leurs contributions pour la première fois cette année.

Le Tchad dépose 1 145 échantillons de sésame, de riz, de maïs et de sorgho. Cette contribution est particulièrement importante, car ces variétés de cultures sont adaptées au climat rude du Tchad et sont donc cruciales pour développer des cultures capables de résister à l'augmentation des températures et aux précipitations irrégulières.

Le Mali, pays voisin, a déposé 212 échantillons de maïs et le Nigeria, 200 échantillons de gombo et de poivrons.

La Tanzanie dépose plus de 100 échantillons de légumes et d'autres cultures, comblant ainsi une lacune importante.

Selon Crop Trust, moins de 10 % des accessions conservées dans les banques de gènes appartiennent à plus de 1 100 espèces de légumes dans le monde. Il est urgent de sauver et de conserver la diversité des légumes pour lutter contre la malnutrition.

Le Maroc dépose 2 292 échantillons de pois chiches, d'orge et de lentilles, tandis que deux banques de gènes de Zambie ont déposé un total de 825 échantillons de légumes, de millet, de sorgho, de maïs, de haricots vigna, d'arachides et de pois d'Angole.

L'Éthiopie a également déposé quelque 1 750 échantillons de semences.

Le Soudan a préparé des centaines d'échantillons de graines de sorgho et de millet perlé malgré la guerre qui fait rage dans le pays et l'impossibilité d'accéder à la principale banque de gènes nationale à Wad Medani. Les échantillons devraient être séchés et catalogués en vue du transfert final au Svalbard en février 2025.

Selon Crop Trust, les semences peuvent mourir, même dans les banques de gènes, si on n'en prend pas soin.

« Aucune semence n'est éternelle. Le rôle d'une banque de gènes est de s'assurer que cette diversité est saine et vivante et qu'elle est mise à la disposition des utilisateurs », explique Salazar, responsable de la communication.

Cependant, la sauvegarde des collections de semences est actuellement « l'exception plutôt que la règle », estime-t-il.

« Cela est dû au manque de ressources. La plupart des banques de gènes ont suffisamment de fonds pour garder la lumière allumée et payer les chambres froides pour rester viables ».

La chambre forte mondiale de Svalbard, construite pour offrir un service gratuit aux banques de semences du monde entier, est « l'avenir de l'agriculture », selon Haga.

