Union Africaine : Qui succèdera à Moussa Faki Mahamat ?

Alors que Moussa Faki Mahamat termine son second mandat en février 2025, la Commission de l’Union africaine est à la recherche de son prochain président. Cette élection intervient à un moment où l’Afrique fait face à des défis complexes, entre crises sécuritaires, instabilité politique et ambitions de développement économique et de souveraineté. Qui sera le prochain visage de l’organisation panafricaine ?