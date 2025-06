Pour la seconde année consécutive, les géants nigérians de l'afrobeat ont dominé les nominations aux Grammy Awards dans la catégorie « Meilleure performance musicale africaine ».

Cette catégorie a été introduite l'année dernière afin de rendre les Grammy Awards plus équitables et plus représentatifs.

Les cinq nominés de la catégorie pour les 2025 Grammy Awards sont tous des artistes nigérians qui ont connu un succès international considérable.

Yemi Alade a été nominée pour sa chanson Tomorrow, Asake et Wizkid pour leur collaboration MMS, tandis que Davido et l'artiste américain Chris Brown ont été nommés pour leur collaboration Sensational.

Burna Boy a également reçu une mention pour sa chanson Higher et Tems a clôturé la liste pour sa chanson Love Me JeJe.

La chanteuse sud-africaine Tyla a remporté cette catégorie l'année dernière pour sa chanson Water.

Beyonce est en tête des nominations aux Grammy Awards avec 11 nominations, suite à la sortie de son album de genres différents, acclamé par la critique et vantant la culture country des Noirs, ont annoncé les organisateurs vendredi.

Cela fait d'elle l'artiste la plus nommée dans l'histoire des Grammy Awards.

Les lauréats des 2025 Grammy Awards seront annoncés le 2 février à Los Angeles.

Meilleure performance musicale africaine

« Tomorrow », Yemi Alade

« MMS », Asake & Wizkid

« Sensational », Chris Brown feat. Davido & Lojay

« Higher », Burna Boy

« Love Me JeJe », Tems

