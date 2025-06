Par Emir Hadikadunic

Au cours des trois derniers mois, l'Allemagne a multiplié par sept ses exportations militaires vers Israël, confortant ainsi son rôle d'allié militaire européen le plus favorable à Israël.

Mais alors que la guerre se poursuit, de nombreux critiques se demandent pourquoi Berlin considère toujours Israël comme un partenaire clé, alors même qu'il massacre des dizaines de milliers de Palestiniens.

Pour comprendre la réponse, il faut revisiter une histoire complexe et controversée, enracinée dans les séquelles historiques de l'Holocauste, qui reflète la perception d'une responsabilité morale d'assurer la sécurité d'Israël.

Toutefois, en écho à l'observation du philosophe français Voltaire selon laquelle le Saint Empire romain n'était ni saint, ni romain, ni un empire, on pourrait affirmer que l'engagement militaire de l'Allemagne en faveur d'Israël - au milieu des allégations de génocide à Gaza - n'est ni moral, ni légal. Il n'améliore pas non plus la sécurité de quiconque.

L'année dernière, l'Allemagne a approuvé des exportations d'armes vers Israël pour un montant total de 363,5 millions de dollars, soit dix fois plus qu'en 2022. Cela représente 47 % des importations totales d'armes conventionnelles d'Israël, ce qui fait de l'Allemagne le premier exportateur européen d'armes vers le pays et le deuxième après les États-Unis dans le monde.

Un paradoxe juridique

Les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale ont marqué durablement la conscience de l'Allemagne et l'ont poussée à s'engager à assurer la sécurité du peuple juif et d'Israël.

Cette obligation morale a façonné la politique étrangère allemande, conduisant à un soutien diplomatique, financier et militaire fort à Israël. Toutefois, ce soutien inconditionnel est de plus en plus en contradiction avec les obligations légales de l'Allemagne, ce qui suscite des critiques croissantes.

Le soutien militaire indéfectible de l'Allemagne à Israël semble saper à la fois son engagement envers le droit international, mentionné au moins 23 fois dans sa stratégie de sécurité nationale, et son attachement à un ordre libéral fondé sur des règles, ce qui place le pays dans une position paradoxale.

De même, la loi allemande sur le contrôle des armes de guerre stipule que les armes exportées ne doivent pas être utilisées pour cibler des civils. Pourtant, l'Allemagne continue d'aider Israël, dont l'armée a tué plus de femmes et d'enfants à Gaza au cours de l'année écoulée que dans n'importe quel autre conflit au cours des deux dernières décennies.

Avec un tel mépris pour la vie des Palestiniens, il n'est pas surprenant que l'Allemagne soit aujourd'hui confrontée à de nombreuses poursuites judiciaires. Le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'homme a récemment annoncé qu'il avait déposé un recours auprès du tribunal administratif de Francfort au nom d'un habitant de Gaza, afin de faire cesser les exportations d'armes en provenance d'Allemagne.

Cet habitant, qui a perdu sa femme et sa fille lors de frappes aériennes israéliennes, affirme que les livraisons d'armes en cours mettent en danger sa vie et celle d'autres civils, et demande instamment à l'Allemagne de mettre fin à ces transferts.

L'Allemagne a également été inculpée par la Cour internationale de justice (CIJ) pour avoir prétendument « facilité la commission d'un génocide » contre les Palestiniens de Gaza.

En outre, Berlin subit une pression indirecte en raison des allégations de génocide portées contre Israël devant la CIJ, ainsi que des accusations de « crimes de guerre et de crimes contre l'humanité » portées contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la défense Yoav Gallant devant la Cour pénale internationale (CPI).

Ces recours juridiques ont incité d'autres pays européens, dont la Belgique, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas, à interrompre ou à suspendre leurs exportations d'armes. En septembre, un tribunal néerlandais a par exemple ordonné aux Pays-Bas d'arrêter toutes les exportations de pièces détachées d'avions de chasse F-35 vers Israël en raison de préoccupations concernant leur utilisation dans des attaques contre des cibles civiles à Gaza.

Contrairement à ces pays, Berlin a décidé d'ignorer les contestations juridiques et de reprendre d'importantes exportations d'armes vers Israël.

Pour ne rien arranger à la situation morale de l'Allemagne, cette augmentation a coïncidé avec l'escalade israélienne à Gaza et au Liban en août et septembre de cette année.

Un paradoxe de paix et de puissance

Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, a déclaré au début de l'année : « Nous devons tout faire pour rétablir la paix dans cette région le plus rapidement possible ».

Cet engagement en faveur de la paix est toutefois difficile à concilier avec le soutien inconditionnel de l'Allemagne à un État militairement supérieur à tous ses voisins.

Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires d'Israël sont plus de deux fois supérieures à celles des quatre pays voisins - hostiles ou amis - réunis. En outre, la même source indique qu'Israël dépense presque trois fois plus pour son armée que son principal adversaire, l'Iran.

Cette disparité soulève d'importantes questions. Si un équilibre des forces entre des acteurs hostiles est censé favoriser la stabilité, du moins en théorie, que signifie alors le soutien militaire de l'Allemagne, qui s'ajoute à ce déséquilibre important ?

Il ne peut suggérer qu'une seule issue rationnelle : L'Allemagne, tout comme les États-Unis, souhaite qu'Israël malmène ses voisins.

Ce qui est présenté comme une position morale visant à protéger Israël et à rétablir la paix peut en fait refléter le désir d'Israël de maintenir sa supériorité régionale. Même si les dirigeants allemands ne dévoilent pas ouvertement leurs véritables intentions, celles-ci sont tout à fait évidentes.

Des voix dissidentes

Mais dans le pays, le soutien aux exportations militaires de l'Allemagne fait défaut, alors que les craintes d'un conflit régional plus large se font de plus en plus vives. Un récent sondage réalisé en Allemagne a révélé que 60 % des personnes interrogées s'opposent à la fourniture d'armes à Israël. Seuls 31 % sont favorables à l'envoi d'armes pour la sécurité d'Israël, tandis que 9 % restent indécis.

Ce sondage a été réalisé après l'apparition d'informations selon lesquelles le gouvernement du chancelier Olaf Scholz avait décidé d'augmenter les livraisons d'armes à Israël.

Aussi troublant que cela puisse paraître, les autorités allemandes ont semblé faire davantage confiance aux assurances d'Israël qu'à leur propre opinion publique, à savoir que ces armes ne seraient pas utilisées contre des civils. Le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Sebastian Fischer, a réitéré cette position en affirmant le mois dernier : « Nous ne voyons aucun signe qu'Israël commet un génocide à Gaza ».

Certains partis politiques et analystes ont contesté la récente décision du gouvernement d'accroître le soutien militaire à Israël.

Niema Movassat, membre du Parti de gauche, a critiqué le chancelier Scholz en déclarant : « À Gaza, les gens meurent de faim, Gaza est inhabitable, Israël attaque le Liban, la FINUL est prise pour cible par l'armée israélienne. Pendant ce temps, en Allemagne, on discute sérieusement de récompenser ces violations du droit international par des livraisons d'armes. C'est complètement perdu ».

L'analyste politique Torsten Menge a condamné le vice-chancelier Robert Habeck et la ministre des affaires étrangères Annalena Baerbock en déclarant : « Si Baerbock et Habeck exigent d'Israël une garantie écrite qu'il n'utilisera pas les armes allemandes pour commettre un génocide, c'est qu'ils savent qu'Israël est peut-être en train de commettre un génocide ».

De nombreux autres critiques nationaux et internationaux affirment que le soutien indéfectible de l'Allemagne au gouvernement de Netanyahou nuit à sa crédibilité et isole encore davantage Berlin sur la scène internationale.

Un héritage de complicité

Pour le chancelier Scholz, l'exportation d'armes vers Israël est considérée comme une question d'« intérêt public » allemand (Staatsräson).

Cette position ne l'implique pas seulement, lui et son gouvernement, dans la catastrophe humanitaire sans précédent qui se déroule à Gaza, mais pourrait également hanter l'Allemagne pendant des générations.

L'Allemagne risque de rester dans les mémoires comme fournisseur d'un pays dont l'armée a largué sur Gaza l'équivalent de six bombes nucléaires, tuant 17 000 enfants en un peu plus d'un an - un écart alarmant par rapport à sa responsabilité historique, après l'Holocauste, de prévenir de futures atrocités.

Israël a tué au moins 44 000 Palestiniens, en a déplacé plus de 2 millions d'autres, a détruit plus de la moitié des habitations de Gaza, a démoli 87 % des bâtiments scolaires, a bombardé les 12 universités de Gaza et a décimé le système de santé.

Tout cela avec l'aide de Berlin. L'Allemagne pourrait-elle tomber plus bas que cela ?

Emir Hadžikadunić est actuellement professeur assistant à l'École des sciences et technologies de l'Université de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Il est également professeur invité et chercheur émérite dans plusieurs autres universités de Bosnie-Herzégovine, de Turquie et de Malaisie. M. Hadžikadunić a déjà été ambassadeur de Bosnie en Iran et en Malaisie. Il a publié deux livres, ainsi que de nombreux articles pour des médias et des revues universitaires.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

