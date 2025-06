Le projet “Zéro Déchet” de la Turquie et la Fondation Heydar Aliyev d'Azerbaïdjan s’associent pour ouvrir un pavillon commun lors de la COP29, la 29e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, dans la capitale azerbaïdjanaise, Bakou.

Le projet Zéro Déchet, initié par la Première Dame de Turquie, Emine Erdogan, et la Fondation Heydar Aliyev, dirigée par la Première Dame d'Azerbaïdjan, Mihriban Aliyeva, présenteront ce pavillon lors de la COP29, qui se déroulera du 11 au 22 novembre.

Baptisé “Centre de Solidarité”, le pavillon sera installé dans la “Zone Verte” publique, un espace dédié à l’interaction et à la sensibilisation, et accueillera les participants de la conférence, des représentants du secteur privé et des organisations non gouvernementales.

L’exposition du projet Zéro Déchet mettra en lumière des initiatives centrées sur la gestion des déchets, le recyclage, la sensibilisation environnementale, ainsi que des solutions novatrices pour un avenir durable. La Fondation Heydar Aliyev présentera également ses propres programmes dans les domaines de l’éducation, de la santé, du social, de la culture et de l’environnement.

Pour impliquer les visiteurs dans ces initiatives écologiques, le pavillon intégrera des sections interactives permettant de découvrir les actions environnementales des deux organisations.

La Turquie a lancé le projet Zéro Déchet en 2017 sous le parrainage d’Emine Erdogan, avec pour objectif de promouvoir la prise de conscience environnementale et de gérer les déchets en respectant les principes du développement durable. Le projet, qui vise à établir un modèle mondial d’économie circulaire, prévoit de recycler 60 % des déchets recyclables d’ici 2035.

