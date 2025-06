L'Inter Miami, le club de l'Argentin Lionel Messi, 37 ans, a été éliminé au premier tour des play-offs de MLS ce dimanche, alors qu'il faisait office de favori, fort du meilleur bilan du championnat nord-américain à l'issue de la saison régulière avec un record de points. De son côté, Atlanta n'avait fini que neuvième de la Conférence Est, dernière place de barragiste pour les play-offs.

L'Inter avait pris l'avantage dès la 17e minute grâce à Matias Rojas, qui a converti une frappe de Messi repoussée par le gardien adverse.

Mais l'attaquant d'Atlanta Jamal Thiaré a renversé la vapeur en trois minutes, enchaînant deux buts à la 19ᵉ puis à la 21ᵉ pour la franchise de Géorgie.

Les Floridiens ont bien cru revenir à hauteur dans la foulée, cependant, Diego Gomez a été signalé hors-jeu.

Il aura fallu attendre la 65ᵉ et un coup de casque de Messi pour voir les deux équipes à nouveau ex aequo.

Avant qu'Atlanta ne reprenne l'avantage à la 76ᵉ, cette fois définitivement, grâce à une tête de son milieu Bartosz Slisz, alors que Miami se projetait vers l'avant pour se détacher.

En l'absence du milieu espagnol Sergio Busquets, blessé, Messi et son compère en attaque Luis Suárez n'ont pas été au mieux.

Le coup de sifflet final a jeté un froid sur le stade, où beaucoup espéraient voir l'Inter avancer jusqu'à sa première Coupe de la MLS.

Lionel Messi et les siens pourront nourrir des regrets, eux qui ont tiré presque trois fois plus que leurs adversaires et cadré plus du double de tentatives, en plus d'avoir largement dominé la possession.

Pour leur entraîneur Gerardo "Tata" Martino, il faudra mettre les choses à plat après cette déconvenue, a-t-il déclaré, non sans rappeler le chemin parcouru depuis la saison passée, quand son équipe se trouvait dans les tréfonds du classement.

"Il y a eu du bon et du mauvais cette saison. Si vous repensez à là où nous étions en novembre de l'an dernier, il y a bien sûr eu des progrès pour le club, pas seulement pour l'équipe. Si vous pensez aux attentes que nous avions pour ces play-offs, nous avons sans aucun doute échoué", a-t-il résumé.

"Les joueurs sont tristes, comme ils doivent l'être quand il y a autant d'ambitions et que l'équipe n'arrive pas à les réaliser. Dans cette dernière partie d'année, nous nous sommes habitués à atteindre nos objectifs, mais nous n'avons pas réussi à atteindre le plus important", a-t-il déploré.

Le latéral Jordi Alba a pour sa part pointé du doigt les play-offs, tournoi de post-saison à plusieurs tours concernant directement les sept premiers de chaque conférence, tandis que les huitièmes et neuvièmes se disputent leur place en barrages.

"Je pense que ce format est un peu injuste. C'est fait comme ça depuis des années, mais je pense que cela devrait être le champion d'une conférence contre celui de l'autre", a-t-il estimé.

De son côté, Atlanta s'avancera en demi-finale de la Conférence Est face à Orlando, tandis que l'autre demie verra un derby new-yorkais entre les Reds Bulls et le New York City FC.

