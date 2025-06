« Auguste Atatürk, nous nous souvenons une fois de plus avec grâce de votre excellence à l'occasion du 86e anniversaire de votre passage à l'éternité », a écrit le président turc Recep Tayyip Erdogan dans le livre commémoratif d'Anitkabir.

Lors d'une cérémonie solennelle dimanche, M. Erdogan s'est joint à la nation turque pour commémorer le père fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk, à Anitkabir, son mausolée surplombant la capitale Ankara.

« Nous n'épargnons aucun effort pour glorifier et renforcer la République de Turquie, l'héritage de votre excellence et de nos martyrs, dans tous les domaines, et pour la faire grandir dans la sécurité et la stabilité malgré les crises dans ses environs proches », a ajouté M. Erdogan.

« Nous ne nous arrêterons ni ne nous reposerons tant que nous n'aurons pas construit une Turquie où la paix, le calme, la justice, le développement et la fraternité prévalent dans chaque parcelle de notre pays. Puissiez-vous reposer en paix », a-t-il écrit.

Comme il est de coutume chaque 10 novembre en Turquie, la vie quotidienne s'est arrêtée à 9h05 heure locale (0605GMT), les sirènes retentissant pour marquer le moment exact de la mort d'Atatürk à l'âge de 57 ans, et des millions de personnes à travers le pays ont observé deux minutes de silence.

Engagement en faveur de la souveraineté nationale

Le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, ainsi que d'autres responsables, ont également commémoré Atatürk.

"Nous maintenons notre vision de la politique étrangère, qui représente l'indépendance et la position de principe de la Turquie, et nous poursuivons nos efforts dans l'esprit de la lutte nationale transmise par nos ancêtres", a déclaré M. Fidan.

Le président du Parlement turc, Numan Kurtulmus, a partagé un message sur X, disant : "En cette occasion, nous réaffirmons notre détermination à faire progresser notre République et notre pays dans un esprit d'unité nationale, d'indépendance et d'engagement envers la souveraineté nationale."

La guerre d'indépendance turque débute officiellement le 19 mai 1919.

Les remarquables victoires remportées sur le champ de bataille ont conduit à l'indépendance de la Turquie et ont abouti à la fondation de la République de Turquie le 29 octobre 1923.

Atatürk a été le premier président de la république jusqu'au 10 novembre 1938, date à laquelle il est décédé au palais Dolmabahce d'Istanbul.

Les Turcs se rendent traditionnellement au mausolée d'Atatürk chaque 10 novembre pour rendre hommage au fondateur de la nation.

