La Turquie a marqué le 86ᵉ anniversaire du décès de Mustafa Kemal Atatürk, le père fondateur de la République turque, par des célébrations solennelles à l'échelle nationale.

Le pays a observé deux minutes de silence à 9h05 heure locale (06h05 GMT), moment précis de la mort d'Atatürk le 10 novembre 1938, alors que les sirènes résonnaient, ce dimanche, à travers le pays.

Les gens se sont arrêtés, que ce soit dans la rue ou sur les lieux de travail, pour rendre hommage au dirigeant, qui reste une figure vénérée de l'histoire turque.

Le mois dernier, la Turquie a célébré le 101ᵉ Jour de la République, mettant en exergue l'héritage durable d'Atatürk en matière d'identité, de principes démocratiques et d'engagement continu en faveur du progrès, conformément à ses idéaux.

Né en 1881 à Thessalonique, qui faisait alors partie de l'Empire ottoman, Atatürk a mené la guerre d'indépendance de la Turquie et a établi la République en 1923.

Son leadership a marqué un tournant pour la nation, garantissant l’indépendance et ouvrant la voie à des réformes radicales qui ont remodelé le tissu social, économique et politique du pays.

Connu pour ses brillantes stratégies militaires, la carrière d'Atatürk a commencé avec son service dans l'armée ottomane, où il a participé à des campagnes telles que la guerre italo-turque en 1911 et la bataille de Gallipoli (ou Canakkale) pendant la Première Guerre mondiale.

Son succès à Gallipoli, où il commandait ses troupes, a consolidé son statut de héros national.

Alors que l'Empire ottoman se désintégrait après la Première Guerre mondiale, Atatürk lança la lutte pour l'indépendance de la Turquie en 1919, en organisant des congrès à Sivas et Erzurum pour unir les Turcs contre les forces d'occupation.

Sous sa direction, les forces turques ont remporté des victoires décisives dans les batailles contre les forces d'occupation –notamment les première et deuxième batailles d'Inonu, Sakarya et la Grande Offensive– qui ont abouti au Traité de Lausanne de 1923 et à la fondation de la République de Turquie.

En tant que premier président de la Turquie, Atatürk a mené un programme ambitieux visant à faire de la Turquie une nation leader, transformant les systèmes juridique, éducatif et économique du pays.

Atatürk a continué à servir son pays en tant que président jusqu'au 10 novembre 1938, date à laquelle il est décédé à Istanbul à l'âge de 57 ans.

Même des décennies après son décès, l’héritage d’Atatürk résonne dans toute la Turquie, façonnant son identité de république forte et indépendante engagée sur la voie du progrès.

Son leadership et sa vision sont célébrés chaque année, le 10 novembre étant une journée de commémoration et de réflexion pour le peuple turc.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp