"C’est avec joie et gravité que je serai votre candidat, le candidat du Front populaire ivoirien, celui du peuple de Côte d’Ivoire", a déclaré, à l'issue des deux jours du cinquième congrès ordinaire du parti tenu à Yamoussoukro, Pascal Affi N’Guessan, relayé par le site d'information ivoirien Abidjan.net.

Et de poursuivre : "Je porterai ses aspirations pour construire ensemble une Côte d’Ivoire toujours plus unie et solidaire dans sa diversité. Je vous le redis, votre confiance m’honore".

Affi N’Guessan a dévoilé une partie de son programme, promettant la "rupture", avec notamment la suppression du Sénat et l’interdiction du cumul des mandats, selon le site d'information Africanews.

Premier ministre ivoirien de 2000 à 2003 sous Laurent Gbagbo, Pascal Affi N’Guessan était, en 2020, le fer de lance de la campagne contre le troisième mandat d’Alassane Ouattara.

Accusé de "complot contre l'autorité de l'Etat", "mouvement insurrectionnel", "assassinat" et "actes de terrorisme", il avait été incarcéré pendant deux mois, rappelle le média panafricain.

