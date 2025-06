Au moins 15 soldats tchadiens ont été tués et 32 blessés lors des affrontements du week-end entre les forces gouvernementales et le groupe terroriste Boko Haram dans la région du lac Tchad, a déclaré l'armée dimanche.

L'armée a récupéré plus de 100 armes et six bateaux ont été détruits.

Boko Haram est en déroute et les forces de défense et de sécurité impliquées dans l'opération continuent de traquer les restes du groupe, a déclaré l'armée.

Des soldats courageux

Les soldats blessés ont été transportés d'urgence à N'Djamena, la capitale, pour y être soignés.

Cet incident survient quelques semaines après que le président Mahamat Idriss Deby Itno a lancé une opération contre le groupe terroriste à la suite d'une attaque menée le mois dernier contre une base militaire dans la province de Lac, qui a tué 40 soldats.

Plus tôt dans la journée de dimanche, Deby a exprimé ses "sincères condoléances aux familles des martyrs qui sont morts en défendant la patrie au cours des affrontements" et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

"Suite aux affrontements entre les forces de sécurité tchadiennes et un groupe de terroristes de la secte Boko Haram, je tiens à saluer la bravoure de nos vaillants soldats qui ont mené un combat héroïque qui a anéanti le groupe qui s'est aventuré sur notre territoire", a déclaré le président dans un message.

Une secte maléfique

L'attaque du mois dernier a visé une base des forces de défense et de sécurité dans la région de Barkaram au Lac près de Ngouboua, une ville située à environ 480 kilomètres au nord-ouest de N'Djamena.

À la suite de cette attaque, Deby a mené une opération baptisée Haskanite pour retrouver les assaillants.

Il s'est retiré de la ligne de front samedi, selon le bureau du président.

Deby a réaffirmé que l'opération Haskanite "aérienne, maritime et terrestre continue de traquer les derniers éléments de cette secte maléfique".

Le Tchad lutte contre une insurrection dans la région du lac Tchad, où les forces gouvernementales affrontent régulièrement des groupes terroristes, dont Boko Haram.

L’opération Haskanite a été lancée en représailles à une attaque de Boko Haram contre une base de l’armée tchadienne dans la région du lac, qui avait causé la mort d’une quarantaine de militaires tchadiens.

