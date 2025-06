Par David Schultz

Le journalisme est souvent décrit comme la première version de l'histoire. Mais l'analyse de la science politique est la deuxième version. Alors que nous réfléchissons au triomphe de Donald Trump et à la défaite de Kamala Harris lors de l'élection présidentielle américaine de 2024, la question est de savoir ce qui s'est passé. Et pourquoi ?

Des raisons structurelles à long terme expliquent la montée de Trump et du trumpisme, ainsi que des problèmes à court terme qui modifient la composition de l'électorat américain.

Des politologues tels que Walter Dean Burnham ont évoqué le concept d'élections et de réalignements critiques dans la politique américaine. À certains moments de l'histoire des États-Unis, les élections sont si cruciales et si déterminantes qu'elles rompent l'équilibre politique.

Elles produisent de nouvelles coalitions de gouvernement et de nouveaux alignements de vote au sein de l'électorat. Aux États-Unis, le pays a assisté à l'effritement progressif de ce qui constituait initialement la coalition du parti démocrate pour le New Deal des années 1930, composée des syndicats de la classe ouvrière, des minorités, des catholiques, des juifs et des agriculteurs.

Réalignement politique

Cette coalition s'est reconstituée dans les années 1960 et 1970, se transformant, après la loi sur les droits civiques de 1964, la loi sur le droit de vote de 1965 et l'arrêt Roe v. Wade de la Cour suprême de 1973, en parti des droits des minorités et de l'avortement.

Les racines culturelles du trumpisme commencent ici, avec Richard Nixon en 1968, puis Ronald Reagan en 1980, qui se présentaient comme les candidats opposés à la révolution culturelle des années 1960.

Ils ont fait appel à une classe moyenne blanche oubliée et à des travailleurs qui se sentaient ignorés par les changements de la société.

En outre, au cours des années 1970 et 1980, l'économie américaine, qui s'était construite autour de l'industrie manufacturière et de la main-d'œuvre, a été bouleversée.

Plus de 37 millions d'emplois manufacturiers ont disparu, certains en raison de l'externalisation, d'autres en raison de la technologie.

Les travailleurs, ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire, ni même de diplôme d'études secondaires, qui étaient autrefois capables de réussir économiquement et de prospérer, se sont soudain perçus comme les perdants d'une économie qui devenait de plus en plus axée sur la haute technologie et les services.

À cette époque, les inégalités économiques ont atteint des niveaux sans précédent, mais les démocrates ont abandonné la question des classes sociales. Le parti démocrate, sous les présidents Bill Clinton et Barack Obama, n'a pas su s'adresser à ces personnes.

Ils ont choisi de restructurer le parti démocrate autour de l'élite ayant fait des études supérieures, capable de s'en sortir économiquement, moins préoccupée par le paiement de l'hypothèque que par des préoccupations post-matérielles telles que la politique identitaire.

Lors de la récession de 2008, M. Obama a commis une erreur stratégique. Lui et son administration ont choisi de renflouer les banques et non les propriétaires et la classe ouvrière. C'est ainsi qu'en 2016, Donald Trump a fait son apparition.

L'ascension de Trump

Donald Trump a affirmé que les démocrates ne se souciaient pas de la classe ouvrière blanche et que le parti républicain en faisait de même.

M. Trump a évoqué les craintes et les angoisses économiques de nombreux Américains qui se sentaient ignorés. Certes, son message a été largement perçu comme xénophobe et raciste, mais il a touché l'éthique de nombreux Américains en se positionnant comme l'alternative à la politique dominante.

Le sexisme a en partie condamné Hillary Clinton en 2016, mais elle a aussi connu ses propres échecs politiques, menant finalement une campagne pleine de faux pas avec un mauvais message et une mauvaise stratégie.

Trump n'a perdu qu'en 2020, peut-être en raison de sa mauvaise gestion de la pandémie et des demandes de stabilité politique.

Les démocrates ont rassemblé une fois de plus la coalition politique déclinante de leur parti derrière le président Joe Biden et ont battu Trump de justesse. Mais si 43.000 s'étaient échangées dans les trois États clés que sont l'Arizona, la Géorgie et le Wisconsin, Trump aurait de nouveau gagné.

En 2024, les échecs de Biden et du Parti démocrate étaient évidents. Biden était un président affaibli en raison de son âge et de ses déficiences cognitives apparentes.

En outre, l'inégalité structurelle de l'économie américaine, qui s'était développée pendant 50 ans, persistait. Nombreux sont ceux qui, au cours des quatre dernières années, ont vu augmenter le prix du lait, du pain, des œufs et d'autres produits de première nécessité, et qui se sont retrouvés en difficulté.

Même si les élites proclamaient que Wall Street et l'économie américaine se portaient bien, les gens ordinaires vivant dans leur propre rue avaient du mal à payer leur loyer ou leur hypothèque.

Parallèlement, l'évolution des forces raciales et démographiques mettait certaines personnes mal à l'aise, et l'extrémisme de la guerre culturelle ainsi que l'hypermédiatisation et la fragmentation de l'information renforçaient ces sentiments.

Lorsque les échecs de Biden sont devenus évidents et que Harris l'a remplacé, elle n'a pas été en mesure de résoudre les problèmes fondamentaux que lui et le parti démocrate lui avaient posés. Elle était peut-être la mauvaise candidate, avec le mauvais message et la mauvaise stratégie, mais peut-être qu'aucun candidat du Parti démocrate n'allait gagner cette élection.

Pas de stratégie convaincante

Personnellement, elle n'avait pas d'argument convaincant pour expliquer pourquoi elle devrait être présidente, si ce n'est que Trump est peut-être mauvais. Elle et les démocrates ont trop misé sur l'avortement et les droits reproductifs et ont mené une campagne élitiste sur le plan culturel. Le sexisme et le racisme peuvent expliquer en partie sa défaite, mais d'autres éléments sont intervenus.

Les résultats des élections montrent que les États-Unis se sont déplacés vers la droite. Même les femmes, bien que préoccupées par l'avortement, se sont éloignées d'elle pour des raisons d'insécurité économique.

La campagne hyper-masculine de Trump l'a certainement aidé à rallier les électeurs masculins à sa cause, mais son message sous-jacent était un message qui s'adressait à toutes les races, à savoir que de nombreuses personnes étaient encore oubliées.

Si Mme Harris ne s'est jamais présentée explicitement comme une candidate métisse, son parcours a été au cœur de sa campagne et a véhiculé un message démographique. Mais la démographie n'est pas une fatalité. Les forces économiques sous-jacentes et le sentiment d'aliénation sociale sont de puissants déterminants du comportement électoral.

Le résultat de cette élection n'est pas un réalignement structurel critique de l'électorat à court terme, mais à plus long terme. Les démocrates ont perdu la classe ouvrière, y compris les jeunes électeurs et de nombreuses femmes qui continuent à s'inquiéter de leur statut économique.

Il n'est pas certain que les républicains puissent également conserver ce segment de l'électorat, en fonction de la manière dont l'administration Trump répondra à leurs préoccupations dans les années à venir.

Mais tant que les démocrates n'auront pas appris à parler à ces personnes - et à les séduire - ils continueront à perdre. Peut-être pas de beaucoup, mais ils perdront quand même.

L'auteur, David Schultz, est professeur émérite de sciences politiques, d'études juridiques et d'études environnementales à l'université Hamline de Saint Paul, dans le Minnesota.Il est l'auteur de plus de 45 livres et 200 articles.

