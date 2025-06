Une délégation parlementaire de 11 députés congolais entame une mission officielle à Kampala du 12 au 19 novembre dans le but de renforcer la diplomatie parlementaire entre la République démocratique du Congo et l’Ouganda pour promouvoir la paix et la coopération bilatérale entre les deux pays.

Au cours de cette mission, les députés congolais échangeront avec leurs homologues ougandais, notamment le groupe d’amitié RDC-Ouganda, sur des questions sécuritaires et le soutien à une diplomatie parlementaire constructive.

"Nous sommes venus recevoir les termes de référence de cette mission interparlementaire qui vise à coordonner les actions entre nos deux parlements, en particulier sur la mutualisation des forces contre les ADF dans l'est de notre pays", a déclaré Lambert Mende Omalanga avant le départ de la délégation.

Les députés congolais espèrent renforcer la coopération en matière de sécurité, un enjeu crucial alors que les deux nations font face aux menaces des groupes armés dans les provinces de l’Est de la RDC, notamment les Forces démocratiques alliées (ADF).

La mission conjointe, lancée depuis le 30 novembre 2021 par les forces armées de l'Ouganda et de la RDC, a pour objectif principal de neutraliser les bases et les réseaux logistiques des ADF, d'éradiquer leurs cellules actives et de rétablir un semblant de sécurité dans les zones les plus touchées.

Les deux pays ont mis en place un dispositif militaire coordonné, avec des patrouilles conjointes, des frappes ciblées et une coopération en matière de renseignement pour mieux traquer les membres du groupe.

La coopération bilatérale entre la RDC et l’Ouganda a récemment inclus des projets d’infrastructure, comme l’accord de modernisation de 1 182 kilomètres de routes reliant les deux pays.

Mende a souligné la nécessité de "comprendre comment améliorer cette collaboration" déjà en place entre les gouvernements de Kinshasa et de Kampala.

Cette mission survient dans un contexte de tensions croissantes entre la RDC et l'Ouganda, exacerbées par des accusations d'implication de l'armée ougandaise avec les rebelles du M23 au Nord-Kivu.

Les ADF sont un groupe complexe et brutal, dont les activités vont au-delà des simples attaques contre les forces de sécurité. Ils sont également impliqués dans des actes de violence contre les civils, tels que des massacres, des enlèvements, des viols et des pillages.

De plus, le groupe a renforcé ses liens avec d’autres organisations terroristes dans la région, notamment avec Daech, ce qui augmente le danger et l'ampleur de la menace.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp