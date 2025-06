La Russie et les États africains ont confirmé leur volonté de mettre en place un mécanisme de dialogue afin de coordonner leurs efforts sur de nombreuses questions liées à la sécurité, à l'issue d'un forum qui s'est tenu dans la station balnéaire russe de Sotchi le 10 novembre, selon une déclaration commune.

"Nous réaffirmons notre volonté de mettre en place un mécanisme permanent de dialogue de haut niveau entre la Russie et l'Afrique, qui contribuera à la paix, à la stabilité et à la sécurité, ainsi qu'à la coordination des efforts de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, à la résolution des problèmes environnementaux et des questions de sécurité alimentaire et de l'information", indique la déclaration à l'issue de la première réunion ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.

Exprimant l'inquiétude des participants à la réunion face à l'activité croissante des groupes terroristes dans différentes régions d'Afrique, la déclaration conjointe indique qu'ils ont confirmé l'importance de la résolution des conflits basée sur le principe des "solutions africaines aux problèmes africains".

Paix internationale

Elle souligne en outre la nécessité d'efforts collectifs et d'approches globales pour évaluer et renforcer l'architecture internationale de paix et de sécurité, en insistant sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes des conflits internes et interétatiques "sur la base de l'inviolabilité du principe d'une sécurité égale et indivisible".

La déclaration exprime également l'engagement de toutes les parties à l'égard du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, estimant qu'il est prioritaire d'assurer la mise en œuvre du traité dès que possible pour maintenir le système de sécurité international.

La déclaration poursuit en faisant part de l'inquiétude des parties concernant les conflits en cours au Moyen-Orient, en particulier les développements à Gaza et au Liban, et ajoute qu'elles soutiennent l'adhésion de la Palestine à l'ONU.

