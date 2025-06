Par Brian Okoth

Miss Botswana 2022, qui est également Miss Monde Afrique 2024, Lesego Chombo a été nommée ministre de la Jeunesse et des Affaires féminines du pays.

Chombo, âgée de 26 ans, a été nommée lundi 11 novembre par le président Duma Boko.

La reine de beauté fait partie des six ministres dévoilés dans le cadre du nouveau gouvernement du président Boko, douze autres ministres devant encore être nommés.

Le président, qui s'est adressé aux journalistes à Gaborone, la capitale du Botswana, a déclaré que les autres nominations seraient annoncées "au cours de la semaine".

Une trentaine de ministres

Le vice-président Ndaba Gaolathe a été nommé nouveau ministre des finances du pays.

Gaolathe, âgé d'une cinquantaine d'années, est titulaire d'une licence en mathématiques d'une université américaine et d'une maîtrise en administration des affaires (option finances), également d'une université américaine.

Stephen Modise, un médecin qui a poursuivi ses études à l'étranger, a été nommé ministre de la santé du Botswana. Modise, qui est un membre du parlement spécialement élu, est âgé d'une trentaine d'années.

Le ministre adjoint de la santé du Botswana est Lawrence Ookeditse, qui est également député de la circonscription de Nata-Gweta.

L'UNICEF salue le nouveau ministère

Micus Chimbombi, député de la circonscription de Kgalagadi South, sera le ministre en charge des terres et de l'agriculture du Botswana.

Edwin Dikoloti, député indépendant représentant la circonscription de Good Hope/Mmathete, sera le ministre adjoint chargé des terres.

Le président Boko a également nommé le Dr Nono Kgafela-Mokoka, un professeur d'université de 59 ans, au poste de ministre du bien-être de l'enfant et de l'éducation de base, nouvellement créé.

L'UNICEF a félicité le président pour la création de ce ministère, déclarant lundi : "Cela permettra de garantir que les droits de l'enfant restent au cœur de l'agenda national".

La nomination de la jeune Chombo est saluée

Phenyo Butale, membre du Parlement pour Gaborone Central et spécialiste en littérature, a été nommé ministre des relations internationales du Botswana, l'équivalent du ministère des affaires étrangères dans d'autres pays.

Les nominations des ministres et des ministres adjoints prennent effet immédiatement.

Alors que le gouvernement du président Boko prend forme, la nomination de la jeune Lesego Chombo au poste de ministre a été saluée par différents milieux, dont la Direction des femmes, du genre et de la jeunesse de l'Union africaine.

La direction a déclaré sur le réseau X que cette nomination constituait "une plateforme permettant aux jeunes de diriger et d'être à l'avant-garde de l'élaboration des politiques".

Impact du "travail communautaire"

Le président Boko a affirmé qu'il avait choisi Chombo comme ministre de la jeunesse et du genre en raison de l'impact de son "travail communautaire".

Elle s'est notamment engagée à défendre les droits et le bien-être des enfants et à s'élever contre la violence sexiste.

Lors de la présentation de Chombo en tant que nouvelle ministre de la jeunesse, le président Boko a indiqué : " Je ne la connaissais pas, je ne l'avais rencontrée que très brièvement après qu'elle ait été confirmée dans ses fonctions de députée spécialement élue. Je lui ai dit : "Vous et moi, nous ne nous connaissons pas, nous ne nous sommes jamais rencontrés ; nous nous rencontrons (maintenant) dans ces circonstances. Alors, vous savez sais que c'est grâce à vous et à ce que vous avez été, et non pas à ceux que vous avez connus ou par qui vous avez été connue. Cela n'a pas d'importance".

Chombo, diplômé de l'université du Botswana, est titulaire d'une licence en droit et exerce la profession d'avocat à la Haute Cour du Botswana.

Le meilleur de l'Afrique

Elle a été couronnée Miss Botswana 2022 parmi 30 candidates en octobre de la même année.

Elle a représenté son pays au concours Miss World 2024 qui s'est tenu à Mumbai, en Inde, en mars.

Lors de ce concours, elle s'est classée parmi les quatre premières, derrière les représentants de la République tchèque, du Liban et de Trinité-et-Tobago.

En tant que représentante africaine la mieux classée, elle a été couronnée Miss Monde Afrique 2024.

Au Botswana, les ministres sont choisis au sein du parlement, et quelques-uns en dehors du parlement.

