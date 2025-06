Les ministres des Transports de l’espace CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), réunis à Lomé du 5 au 8 novembre ont approuvé une feuille de route visant la « suppression de toutes les taxes jugées non conformes aux recommandations de l’OACI et la réduction de 25% des redevances liées aux passagers et à la sécurité ».

Selon le communiqué publié mardi 12 novembre, cette mesure ainsi qu’une série de recommandations pour résoudre les défis du secteur seront présentées au prochain Conseil des ministres et sommet des chefs d’État de la CEDEAO en décembre 2024. Si elles sont adoptées, les réformes prendront effet dans tous les Etats membres à compter du 1er janvier 2026.

Ces réformes devraient entraîner une réduction significative des prix des billets, car « en Afrique de l’Ouest, les taxes, redevances et frais représentent près de cinquante pour cent (50 %) du coût total d’un billet d’avion ». L’objectif est d’harmoniser ces coûts et de les conformer aux normes définies par l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) ».

Toutefois, une période d’un an sera accordée aux Etats pour « des dispositions budgétaires nécessaires » devant permettre une transition en douceur. La mise en place d’un comité a été également proposée pour une surveillance régionale de l’adhésion des Etats et l’application des mesures.

Parmi les nombreuses autres mesures figurent, entre autres, des dispositions pour régler des défis relatifs à la sécurité et à l’efficacité des services, comme par exemple la proposition d’indemnisation des passagers en cas de retard excessif d’un vol.

L’Afrique de l’Ouest est considérée comme l’une des régions du monde où les voyages en avion sont les plus coûteux. Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), les taxes et redevances aéroportuaires en Afrique de l’Ouest dépassent parfois les 100 $ par passagers, alors que la moyenne aux États-Unis par exemple était de 40 $ en 2023.

Les réformes de la CEDEAO, si elles aboutissent, devraient permettre une transformation en profondeur du secteur avec des effets d’entrainement sur la croissance du trafic de passagers et des économies de la région.

Ce qui pourrait accélérer la mise en œuvre des objectifs de la Zlecaf (Zone de libre-échange continentale africaine) et du MUTAA (Marché unique du transport aérien africain) qui prônent la libre circulation des personnes, des biens et des services pour l’intégration à l’échelle du continent.

