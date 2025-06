L’Union européenne (UE) ne souhaite pas renouveler le protocole de pêche de 5 ans signé en 2019 avec le Sénégal et qui devrait expirer le 17 novembre prochain. C’est ce qu’a révélé Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l’UE dans le pays d’Afrique de l’Ouest, le mardi 12 novembre 2024.

Pour expliquer cette décision, le responsable met en avant la politique de « tolérance zéro » appliquée par le bloc économique vis-à-vis des pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) tout en soulignant l’insuffisance des efforts fournis par le Sénégal pour lutter contre ce phénomène.

Mais il faut signaler que de nombreux acteurs de la pêche artisanale sénégalaise dénoncent l’octroi de toute nouvelle licence de pêche industrielle, dans un contexte de rareté du poisson qui pousse un grand nombre de pêcheurs et de jeunes sénégalais à émigrer. L’année dernière par exemple, les autorités sénégalaises avaient décidé de ne pas attribuer de nouvelles licences. Les professionnels et la société civile avaient alors salué cette « décision courageuse ».

Il convient de noter que l’accord de pêche avec l’UE sur la période 2019-2024 a apporté au budget de l’État sénégalais une contribution de 8,5 millions d’euros (9 millions $) dont plus de la moitié était destiné à soutenir le développement du secteur de la pêche.

Dans le pays, les captures de produits halieutiques provenant de la pêche ont atteint 500 000 tonnes en 2022, d’après les données de la FAO.

