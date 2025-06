La Cheffe des affaires politiques des Nations unies accuse les alliés des forces militaires et paramilitaires belligérantes du Soudan de « permettre le massacre » qui a tué plus de 24 000 personnes et créé la pire crise de déplacement au monde.

« C'est inadmissible », a clamé Rosemary DiCarlo au Conseil de sécurité des Nations unies.

« C'est illégal et cela doit cesser. Elle n'a pas cité les pays qui financent et fournissent des armes à l'armée soudanaise et aux forces paramilitaires de soutien rapide, mais elle a déclaré qu'ils avaient la responsabilité de faire pression sur les deux parties pour qu'elles œuvrent en faveur d'un règlement négocié de la guerre.

Le Soudan a plongé dans le conflit à la mi-avril 2023, lorsque des tensions qui couvaient depuis longtemps entre ses chefs militaires et paramilitaires ont éclaté dans la capitale, Khartoum, et se sont étendues à d'autres régions, notamment l'ouest du Darfour, qui a été ravagé par des effusions de sang et des atrocités en 2003.

Les Nations unies ont récemment averti que le pays était au bord de la famine.

Le mois dernier, les forces de soutien rapide (RSF) se sont déchaînées dans la province de Gezira, attaquant des villes et des villages, tuant des dizaines de personnes et violant des femmes et des jeunes filles, selon les Nations unies et des groupes locaux.

DiCarlo a déclaré au Conseil que, selon les organisations non gouvernementales, ces attaques ont été marquées par « certaines des violences les plus extrêmes de ces 18 derniers mois ».

Elle a fermement condamné les attaques incessantes de la RSF contre les civils et a déclaré que l'ONU était également « consternée par les attaques contre les civils perpétrées par les forces affiliées aux forces armées soudanaises (SAF) dans la région de Khartoum ».

DiCarlo a indiqué qu'il était grand temps que les forces rivales s'assoient à la table des négociations, mais elle a ajouté que les deux parties semblaient convaincues qu'elles pouvaient gagner sur le champ de bataille, ce qui est alimenté par le soutien extérieur et les armes.

« Alors que la fin de la saison des pluies approche, les parties continuent d'intensifier leurs opérations militaires, de recruter de nouveaux combattants et d'intensifier leurs attaques », a-t-elle ajouté.

« Cela est possible grâce à un soutien extérieur considérable, y compris un flux régulier d'armes dans le pays ».

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp