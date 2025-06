Par Sylvia Chebet

Alors que les dirigeants mondiaux, les experts en science du climat et les activistes climatiques convergent à Bakou, en Azerbaïdjan, pour le sommet COP29, les citoyens du monde entier sont impatients de suivre les discussions présentées comme cruciales pour l'avenir de la planète, sauf que le langage est indéniablement complexe.

Voici la signification de 25 termes courants (abréviations, acronymes et termes clés) sur le changement climatique.

1. Adaptation : Il s'agit de la pratique consistant à se préparer et à s'adapter aux effets du changement climatique. Elle touche à tous les domaines, des moyens de subsistance et des soins de santé à l'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau et en nourriture, en passant par les infrastructures résistantes, les systèmes d'alerte précoce et la préparation aux catastrophes. Le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) indique que l'écart entre les besoins et les fonds disponibles pour l'adaptation va de près de 200 à environ 400 milliards de dollars par an.

2. Empreinte carbone : Il s'agit de la quantité totale de gaz à effet de serre émise dans l'atmosphère chaque année par une personne, une famille, un bâtiment, une organisation ou une entreprise. L'empreinte carbone d'une personne comprend les émissions de gaz à effet de serre provenant des combustibles qu'elle brûle directement - en conduisant, en consommant de l'électricité et du gaz à la maison - et indirectement par la production de biens ou de services qu'elle utilise. Il s'agit notamment des émissions provenant des centrales électriques qui produisent de l'électricité, des usines qui fabriquent des produits et des décharges où sont déposées les ordures.

3. Puits de carbone : Tout ce qui absorbe plus de dioxyde de carbone de l'atmosphère qu'il n'en émet. Les forêts, les sols et les océans sont les plus grands puits de carbone au monde. À l'inverse, une source de carbone est tout ce qui libère plus de carbone dans l'atmosphère qu'il n'en absorbe. La dépendance continue à l'égard des combustibles fossiles pour la production d'énergie signifie que des milliards de tonnes de carbone sont rejetées dans l'atmosphère chaque année. Les climatologues avertissent que cette activité humaine perturbe l'équilibre, car la quantité de carbone libérée dans l'atmosphère est supérieure à celle que les puits de carbone naturels de la Terre peuvent absorber.

4. Le changement climatique : Le changement climatique fait référence à toute modification significative des mesures du climat pendant une période prolongée. Il s'agit notamment de changements majeurs dans les températures, les précipitations ou les régimes de vent, entre autres, qui se produisent sur plusieurs décennies ou plus.

4. Financement de la lutte contre le changement climatique : L'argent pour l'atténuation, l'adaptation, ainsi que les pertes et dommages. Les pays riches, qui ont historiquement contribué le plus au changement climatique, sont obligés, en vertu d'accords internationaux, de jouer un rôle de premier plan dans le financement de la lutte contre le changement climatique. Le principe du « pollueur-payeur » veut que les responsables du changement climatique financent la réponse. En 2009, les pays développés ont convenu de fournir 100 milliards de dollars par an aux pays en développement pour le financement de la lutte contre le changement climatique d'ici à 2020. Malgré le faible niveau d'engagement à l'égard de la promesse de 100 milliards de dollars, le sommet de la COP29 à Bakou espère étendre l'objectif à au moins 1 000 milliards de dollars.

5. Les crédits carbone : Également connus sous le nom de quotas de carbone, ils fonctionnent comme des autorisations d'émissions. Lorsqu'une entreprise achète un crédit carbone (généralement auprès du gouvernement), elle obtient l'autorisation de générer une tonne d'émissions de CO2. Avec les crédits carbone, les revenus du carbone circulent verticalement, des entreprises aux régulateurs. Les compensations carbone circulent horizontalement, lorsque les entreprises échangent des revenus carbone. Lorsqu'une entreprise retire une unité de carbone de l'atmosphère dans le cadre de son activité commerciale normale, elle peut générer une compensation carbone. D'autres entreprises peuvent alors acheter cette compensation pour réduire leur propre empreinte carbone. Un marché du carbone permet aux investisseurs et aux entreprises d'échanger simultanément des crédits et des compensations de carbone afin d'atténuer la crise environnementale.

6. Conférence des parties (COP) : L'organe suprême de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui comprend 198 nations ayant ratifié la Convention. Créée en 1992 pour lutter contre le changement climatique d'origine humaine, la première COP s'est réunie à Berlin, en Allemagne, en 1995. Le protocole de Kyoto, adopté lors de la troisième COP au Japon en décembre 1997, vise à réduire les émissions de dioxyde de carbone et la présence de gaz à effet de serre. L'accord de Paris, adopté en France lors du sommet COP21, vise à maintenir l'augmentation de la température mondiale à un niveau aussi bas que 2°C (1,5°C si possible) par rapport à l'ère préindustrielle. La COP29, actuellement en cours à Bakou, en Azerbaïdjan, a pour objectif de fournir un financement adéquat pour le climat.

7. FVC : Le Forum des pays vulnérables au changement climatique est une « plateforme de coopération » de haut niveau qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des pays les plus touchés par le changement climatique. Il s'agit d'un groupe relativement récent, créé en 2009. Le bien nommé V20 (Vulnerable 20 Group) est une émanation du CVF qui réunit les ministres de l'économie afin qu'ils s'expriment d'une seule voix en faveur du financement de la lutte contre le changement climatique. Ils estiment que le changement climatique a détruit un cinquième de la richesse de leurs pays depuis 2000.

8. Pays développés et pays en développement : La convention des Nations unies sur le climat (CCNUCC) suit toujours les règles établies en 1992, selon lesquelles les pays sont classés comme « développés » ou « en développement ». Ces étiquettes sont censées définir qui a la responsabilité et la capacité de financer l'action climatique et qui a besoin d'aide. Les pays les moins avancés ont de faibles indicateurs de développement socio-économique et de ressources humaines, ainsi qu'une vulnérabilité économique, comme le déterminent les Nations unies.

9. Émissions : Le rejet d'une substance (généralement un gaz lorsqu'il s'agit du changement climatique) dans l'atmosphère.

10. Réchauffement climatique : L'augmentation récente et continue de la température moyenne mondiale près de la surface de la Terre.

11. Gaz à effet de serre (GES) : Tout gaz qui absorbe le rayonnement infrarouge dans l'atmosphère. Les gaz à effet de serre comprennent, entre autres, le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux et l'ozone. Le potentiel de réchauffement global du méthane est estimé à 25 fois celui du dioxyde de carbone (CO2). Il est produit par la décomposition anaérobie (sans oxygène) des déchets dans les décharges, la digestion animale, la décomposition des déchets animaux, la production et la distribution de gaz naturel et de pétrole, la production de charbon et la combustion incomplète de combustibles fossiles.

12. Subventions aux combustibles fossiles (FFS) : Les défenseurs du climat souhaitent que les gouvernements suppriment les milliards de subventions accordées aux industries des combustibles fossiles et qu'ils les consacrent plutôt au financement de la lutte contre le changement climatique. Le Vanuatu est devenu le premier gouvernement national à signer le Traité de non-prolifération des combustibles fossiles (septembre 2022).

13. Vague de chaleur : Désigne une période prolongée de chaleur excessive, souvent associée à une humidité excessive.

14. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) : Il s'agit de l'organisme d'experts qui passe au crible et rassemble la masse de recherches scientifiques en expansion rapide dans une énorme compilation décrivant ce que nous savons sur le changement climatique. Ses « rapports d'évaluation », qui font autorité, sont publiés tous les deux ou trois ans. Pour aiguiser l'appétit, le GIEC publie des « rapports spéciaux » sur des sujets spécifiques. En 2018, le rapport SR15 a comparé les impacts d'un monde plus chaud de 1,5 degré et d'un monde plus chaud de 2 degrés, contribuant à galvaniser la pression actuelle pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré.

15. Pertes et dommages : Les impacts des catastrophes causées par le changement climatique. La COP27, qui s'est tenue à Dubaï, a débouché sur un accord décisif visant à créer un fonds dédié aux pertes et dommages, qui a été suivi d'une année d'âpres négociations. Le fonds a été approuvé lors de la COP28 qui s'est tenue au Caire, en Égypte, et un nom officiel, prêt à être abrégé, lui a succédé : le Fonds de réponse aux pertes et dommages (FRLD). De nombreuses incertitudes subsistent quant à la manière dont l'argent sera collecté, à la façon dont il sera dépensé et aux personnes qui pourront y avoir accès.

16. Atténuation : Il s'agit des efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à l'origine du réchauffement de la planète. Les défenseurs du climat souhaitent vivement la conclusion d'un accord sur l'élimination progressive des combustibles fossiles, dans le cadre duquel le monde fixerait un calendrier précis pour mettre fin à l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz.

17. Nouvel objectif collectif quantifié sur le financement climatique (NCQG) : Le plan, établi dans le cadre de l'Accord de Paris, pour convenir d'un objectif beaucoup plus élevé en 2024, par rapport à l'objectif précédent de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Les pays en développement affirment qu'il faut beaucoup plus pour s'adapter au changement climatique et pour payer les pertes et dommages croissants. Les discussions sur un nouvel objectif devraient dominer la COP29, certains groupes de négociation réclamant au moins 1 000 milliards de dollars par an.

19. Organisation météorologique mondiale (OMM) : L'organisme des Nations unies qui aide les organismes météorologiques nationaux et régionaux à mener des recherches et à définir des normes en matière de suivi des phénomènes météorologiques extrêmes. Elle étudie également les tendances climatiques et a récemment conclu que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée et que 2015-2024 seront les dix années les plus chaudes.

20. Mégapoles : Villes dont la population est supérieure à 10 millions d'habitants.

21. L'ozone : Il s'agit d'un constituant atmosphérique gazeux créé par l'interaction entre le rayonnement ultraviolet solaire et l'oxygène moléculaire (O2).

22. Couche d'ozone : La couche d'ozone qui commence à environ 15 km au-dessus de la Terre et s'amincit jusqu'à devenir presque négligeable à environ 50 km, protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs du soleil. La concentration naturelle la plus élevée se trouve à environ 25 km d'altitude.

23. Énergie renouvelable : Ressources énergétiques qui se renouvellent naturellement, telles que l'énergie hydraulique, géothermique, solaire, éolienne, entre autres.

24. Résilience : Capacité d'anticiper, de se préparer, de réagir et de se remettre de menaces importantes avec un minimum de dommages pour le bien-être social, l'économie et l'environnement.

25. Vulnérabilité : Il s'agit de la mesure dans laquelle un système est susceptible ou incapable de faire face aux effets néfastes du changement climatique. La vulnérabilité est fonction du caractère, de l'ampleur et du rythme des variations climatiques auxquelles un système est exposé, de sa sensibilité et de sa capacité d'adaptation.