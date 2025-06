Par Todd Belt

Lorsque l'on observe la différence de couverture médiatique entre les médias grand public et les médias conservateurs aux États-Unis, il est facile de comprendre pourquoi si peu d'Américains peuvent s'entendre sur des faits élémentaires.

Les médias conservateurs regorgent d'allégations et de spéculations, comme l'idée que les élections de 2020 ont été volées par les démocrates et que les immigrés clandestins commettent des crimes violents de manière disproportionnée.

Comment en est-on arrivé là et cet écosystème médiatique de droite a-t-il eu un impact sur l'élection présidentielle de 2024 ?

Avant les années 1980, la plupart des Américains recevaient leurs informations des « trois grands » réseaux de télévision : ABC, CBS et NBC. Il n'y avait guère de différence entre ces trois chaînes en termes d'orientation partisane, car elles respectaient toutes les trois des normes journalistiques strictes dans le but de maintenir leur crédibilité.

Mais trois événements se sont produits, qui nous ont conduits au paysage médiatique fragmenté et partisan d'aujourd'hui.

Dans les années 1980, les trois grands réseaux ont décidé qu'ils ne continueraient pas à financer leurs émissions d'information avec les revenus du divertissement, ce qui signifiait que les émissions d'information devaient générer des bénéfices pour continuer à fonctionner.

En pratique, cela signifie que les programmes d'information ont adopté un format plus divertissant (souvent appelé l'approche « hook and hold »), y compris un style de couverture des élections de type « course de chevaux » qui a conduit à un examen moins approfondi des questions et des politiques.

La deuxième évolution, les chaînes d'information par câble fonctionnant 24 heures sur 24, n'a fait qu'accentuer cette tendance, les chaînes cherchant à conserver leur audience tout au long de la journée et de la nuit.

Troisièmement, la disparition de la « Fairness Doctrine » (qui exigeait la diffusion de points de vue différents dans la couverture des questions politiques) à la fin des années 1980 a facilité une couverture moins équilibrée de la politique.

L'essor de Fox News

Ces évolutions ont favorisé la montée en puissance de Fox News et d'autres organes d'information de droite, qui ont continué à évoluer et à se propager dans l'écosphère médiatique de droite que nous connaissons aujourd'hui.

Dans les années 1990, le magnat international des médias Rupert Murdoch a engagé le consultant républicain Roger Ailes pour créer le réseau câblé Fox News. Fox a découvert qu'il pouvait divertir les téléspectateurs en faisant appel à la peur et à la colère, ce qui a particulièrement bien fonctionné auprès des générations plus âgées, inquiètes de l'évolution du monde.

Fox a adopté le slogan « juste et équilibré », mais les points de vue qu'elle défendait étaient résolument conservateurs. Au fil du temps, Fox est devenue de plus en plus conservatrice et a souvent été décrite comme un porte-parole du parti républicain.

Le passage d'une orientation partisane à la diffusion de mensonges purs et simples a coïncidé avec la prise de contrôle du parti républicain par Donald Trump en 2016.

Pendant la présidence de Trump, sa conseillère Kellyanne Conway a décrit l'administration comme ayant ses propres « faits alternatifs » - que Fox était plus qu'heureux d'amplifier et de défendre comme légitimes.

Alors que Trump prenait le contrôle du parti républicain, d'autres médias nouveaux et évolutifs ont proliféré. Les recherches menées par Yochai Benkler et ses collègues ont démontré comment le site web Breitbart est devenu la plaque tournante de la diffusion d'informations sur la quasi-totalité des plateformes médiatiques de droite pendant la campagne électorale de 2016.

Élection de 2024

Ces plateformes ont commencé à couvrir un large éventail de médias, du journalisme imprimé (comme The Epoch Times) aux blogs, en passant par les podcasts. Sans aucun filtre éditorial, ces sites ont commencé à diffuser ce que les critiques ont dénoncé comme étant des théories du complot.

L'élection de 2024 a été déterminante pour la politique américaine et pour savoir si Trump serait réincarné ou finalement ostracisé de la politique américaine.

Fox News a même été contraint de régler un procès de 787 millions de dollars pour avoir propagé des mensonges sur des machines fabriquées par Dominion Voting Systems qui auraient modifié les votes lors de l'élection de 2020 (soutenant ainsi les affirmations de Trump sur une élection « truquée »).

L'élection de 2024 était cruciale pour la politique américaine et pour déterminer si Trump allait être réincarné ou finalement ostracisé de la politique américaine. Les deux camps ont estimé que le résultat était crucial pour leur conviction de préserver la démocratie.

Lorsque Trump a affirmé que les immigrés haïtiens de Springfield, dans l'Ohio, « mangeaient des chats et des chiens », les médias de droite ont non seulement répété cette affirmation, mais ont également tenté de la valider. La consommation de médias de droite a-t-elle eu un impact sur le vote des électeurs en 2024 ?

Certaines données indiquent que c'est peut-être le cas.

Le sondage GW Politics Poll, que je dirige avec des collègues de l'université George Washington, donne des indications sur certaines personnalités politiques et sur la manière dont les opinions des gens à leur sujet sont liées à leur choix de vote.

Elon Musk et Joe Rogan sont deux voix de premier plan dans les médias de droite, à la fois sur leurs propres plateformes et dans l'univers des médias de droite. Elon Musk, célèbre pour être propriétaire de la société de véhicules électriques Tesla et de SpaceX, a racheté Twitter en 2022.

La plateforme a rétabli le compte de Trump, qui avait été interdit après les émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole, et a mis en œuvre une politique très favorable à la liberté d'expression qui a renforcé le discours de la droite.

Musk a lui-même soutenu Trump et fait campagne avec lui. Joe Rogan, dont le podcast est le plus populaire aux États-Unis, a également promu et soutenu Trump. Nos données peuvent être utilisées pour voir comment les opinions de ces personnalités médiatiques sont associées au choix du vote lors de la dernière élection.

Dans le cas d'Elon Musk, 85 % des personnes ayant une opinion très ou plutôt favorable de lui ont voté pour Trump, tandis que 91 % des personnes ayant une opinion très ou plutôt défavorable de lui n'ont pas voté pour Trump.

En ce qui concerne Joe Rogan, 76 % des personnes ayant une opinion très ou assez favorable de lui ont voté pour Trump, et 78 % des personnes ayant une opinion très ou assez défavorable de lui n'ont pas voté pour Trump.

En outre, les personnes qui avaient une opinion plus favorable de Musk et de Rogan étaient plus susceptibles de penser que Donald Trump était le vainqueur légitime de l'élection présidentielle de 2020.

Bien que ces données ne soient pas définitives quant à l'impact de ces émissions sur le choix du vote, elles indiquent que les personnes qui apprécient ces individus, et qui seraient vraisemblablement plus enclines à prêter attention à leurs médias et à leurs messages, étaient nettement plus susceptibles de voter pour Trump.

Des réalités différentes

Les émissions des médias de droite permettent aux gens de croire ce qu'ils veulent. Toutefois, de plus en plus, ces organes d'information se sont mis à diffuser des mensonges purs et simples, au grand bénéfice de Donald Trump.

Dans un avenir prévisible, l'inclinaison vers la droite du paysage médiatique devrait donc se poursuivre.

Les électeurs se soucient-ils du fait qu'ils consomment des mensonges ? Salena Zito, qui couvrait Trump en 2016 pour The Atlantic, a expliqué que : « la presse le prend au pied de la lettre, mais pas au sérieux ; ses partisans le prennent au sérieux, mais pas au pied de la lettre ». Les propos de Trump ne posent donc pas de problème à ses partisans.

Le problème de l'influence croissante des médias de droite sur la politique américaine ne semble pas devoir s'améliorer au cours d'un second mandat de Trump. Des médias grand public tels que le Washington Post et le Los Angeles Times ont décidé de ne pas soutenir un candidat lors de l'élection, au grand dam de leurs comités éditoriaux qui soutenaient Kamala Harris.

Beaucoup ont supposé que cette décision visait à éviter de fâcher Trump, par crainte de perdre l'accès aux médias et peut-être les contrats commerciaux et autres intérêts que leurs propriétaires milliardaires avaient avec le gouvernement américain.

En outre, Trump a promis de diriger une administration qui réduira le nombre de médias qu'il ne trouve pas favorables - il a même qualifié ces médias de « camp ennemi » dans son discours de victoire de la semaine dernière. Dans un avenir prévisible, l'inclinaison vers la droite du paysage médiatique semble donc devoir se poursuivre.

L'auteur, Todd Belt, est professeur et directeur du programme de maîtrise en gestion politique à l'université George Washington. Il est coauteur de quatre ouvrages, dont The Presidency and Domestic Policy (3e édition), avec Michael Genovese et feu William Lammers.

