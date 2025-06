Selon une nouvelle étude, plus de 800 millions d'adultes sont atteints de diabète dans le monde, soit près de deux fois plus que ne le laissaient supposer les estimations précédentes, et plus de la moitié des personnes âgées de plus de 30 ans qui souffrent de cette maladie ne reçoivent pas de traitement.

En 2022, environ 828 millions de personnes âgées de plus de 18 ans souffraient de diabète de type 1 et de type 2 dans le monde, selon l'étude publiée dans The Lancet. Parmi les adultes âgés de 30 ans et plus, 445 millions, soit 59 % d'entre eux, ne recevaient pas de traitement, précisent les auteurs.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà estimé qu'environ 422 millions de personnes étaient atteintes de diabète, une maladie métabolique chronique qui affecte le taux de sucre dans le sang et qui peut endommager le cœur, les vaisseaux sanguins, les nerfs et d'autres organes si elle n'est pas traitée.

Selon l'étude, le taux mondial de diabète a doublé depuis 1990, passant d'environ 7 % à 14 %, principalement en raison de l'augmentation du nombre de cas dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Toutefois, bien que le nombre de cas soit beaucoup plus élevé, les taux de traitement dans ces régions ont à peine augmenter, selon les auteurs, alors que la situation s'est améliorée dans certains pays à revenu élevé, ce qui creuse l'écart en matière de traitement.

Seuls 5 % des cas sont traités dans certaines régions d'Afrique

Dans certaines régions d'Afrique subsaharienne, par exemple, seuls 5 à 10 % des personnes estimées atteintes de diabète sont traitées, a déclaré Jean Claude Mbanya, professeur à l'université de Yaoundé I au Cameroun. Le traitement du diabète, que ce soit par l'insuline ou par des médicaments, peut être coûteux.

« Un grand nombre de personnes sont exposées à de graves complications de santé », a-t-il ajouté.

L'étude a été réalisée par la NCD Risk Factor Collaboration et l'OMS. Il s'agit de la première analyse mondiale à inclure les taux et les estimations de traitement pour tous les pays, ont déclaré les auteurs. Elle s'appuie sur plus de 1 000 études portant sur plus de 140 millions de personnes.

Le diabète a été défini comme un taux élevé de glucose plasmatique à jeun ou d'hémoglobine glyquée, deux critères de diagnostic courants, ou comme la prise de médicaments contre le diabète.

Les auteurs précisent que les deux tests ont été utilisés pour éviter de sous-estimer les taux dans certaines régions du monde, en particulier en Asie du Sud, où l'utilisation de la seule glycémie à jeun n'a pas permis de détecter des cas.

Bien que l'étude n'ait pas permis de distinguer les cas de diabète de type 1 de ceux de type 2, des données antérieures ont suggéré que la plupart des diabètes chez les adultes sont de type 2, ce qui est lié à l'obésité et à une mauvaise alimentation, ont indiqué les auteurs.

