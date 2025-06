Le gouvernement sud-africain a déclaré qu'il n'aiderait pas les quelque 4 000 mineurs illégaux qui se trouvent dans une mine fermée dans la province du nord-ouest du pays, dans le cadre d'une politique officielle de lutte contre l'exploitation minière illégale.

Les mineurs qui se trouvent dans le puits de mine de Stilfonte, en Afrique du Sud, souffriraient d'un manque de nourriture, d'eau et d'autres produits de première nécessité depuis que la police a fermé les entrées utilisées pour transporter leurs provisions sous terre.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'opération Vala Umgodi (Fermez le trou), qui consiste à couper les vivres des mineurs pour les forcer à remonter à la surface et à se faire arrêter.

"Pas d'aide aux criminels"

Au cours des dernières semaines, plus d'un millier de mineurs sont remontés à la surface dans différentes mines de la province du Nord-Ouest, et nombre d'entre eux seraient affaiblis, affamés et malades après avoir passé des semaines sans approvisionnement de base.

Cette semaine, une vingtaine de mineurs ont refait surface dans la mine de Stilfontein, tandis que la police surveille les alentours de la mine afin d'attraper tous ceux qui surgissent du sous-sol.

La ministre à la Présidence, Khumbudzo Ntshavheni, a déclaré aux journalistes mercredi que le gouvernement n'enverrait aucune aide aux mineurs illégaux parce qu'ils sont impliqués dans un acte criminel.

« Nous n'envoyons pas d'aide aux criminels. Nous allons les faire fuir. Ils sortiront. Il ne faut pas aider les criminels, il faut les poursuivre. Nous ne les avons pas envoyés là-bas », a déclaré Ntshavheni.

Tensions avec les riveriains

L'exploitation minière illégale reste courante dans les anciennes régions aurifères d'Afrique du Sud, les mineurs s'introduisant dans des puits fermés pour creuser à la recherche d'éventuels gisements restants.

Les mineurs illégaux sont souvent originaires de pays voisins et la police affirme que les opérations illégales impliquent des syndicats plus importants qui emploient les mineurs.

Leur présence dans les mines fermées a également créé des problèmes avec les communautés voisines, qui se plaignent que les mineurs illégaux commettent des crimes allant du vol au viol.

Les groupes de mineurs illégaux sont connus pour être lourdement armés et les différends entre groupes rivaux aboutissent parfois à des affrontements mortels.

