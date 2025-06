L'attaquant de 38 ans a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets lors du match de championnat colombien opposant son équipe Millonarios à Boyaca Chico.

"Oui, oui, oui, oui ! Le +Tigre+ (surnom donné à Falcao, ndlr) est le plus grand buteur de l'histoire !", a salué sur X Dimayor, l'instance dirigeante du football colombien.

Grâce à ce but, Falcao a dépassé Victor Hugo Aristizabal, un ancien international qui a joué pour l'Atlético Nacional, Valence, Sao Paulo et Cruzeiro.

Falcao a marqué 36 buts en sélection nationale - dont il est également le meilleur buteur - et 311 en club, dont 83 en quatre saisons à l'AS Monaco entre 2013 et 2019, son record en club. Il en a également marqué 72 avec le FC Porto et 70 avec l'Atlético de Madrid.

Après un long séjour en Europe, il a rejoint cette année les Millonarios, club de Bogota dont il est un grand fan.

