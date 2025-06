Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accueilli l'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani lors d'une cérémonie officielle à Ankara, marquant ainsi une étape importante dans le renforcement des liens bilatéraux.

Après la cérémonie de jeudi, les dirigeants ont tenu une réunion bilatérale et coprésidé la réunion du Haut comité stratégique Turquie-Qatar, au cours de laquelle ils ont supervisé la signature de huit accords de coopération entre les deux pays.

“Nous continuerons à renforcer notre étroite coopération avec notre nation amie et fraternelle, le Qatar, chaque jour qui passe”, a déclaré Erdogan sur X.

Les accords couvrent divers secteurs, reflétant la profondeur et l'étendue des relations entre la Turquie et le Qatar.

Parmi ces accords figure un pacte de coopération en matière d'aide humanitaire, qui vise à renforcer les efforts conjoints en matière de réponse aux crises et de soutien aux communautés vulnérables.

Approfondissement du partenariat stratégique

Dans le domaine économique, les deux pays ont signé une déclaration d'intention visant à simplifier et à stimuler les échanges, dans le but de renforcer les liens économiques et d'accroître les flux commerciaux bilatéraux.

Dans les grandes lignes, le ministre du Commerce, Ömer Bolat, a indiqué que les discussions avaient porté sur l'augmentation du volume des échanges commerciaux entre le Qatar et la Turquie, le renforcement de la coopération, les opportunités d'investissement mutuel sur une base sectorielle et l'élaboration des stratégies conjointes pour supprimer les obstacles au commerce.

Dans le domaine de la défense, les deux pays ont renforcé leur alliance stratégique par deux accords : l'un sur la coopération technique entre leurs ministères de la Défense, l'autre sur la coopération militaire, soulignant leur engagement commun à renforcer les capacités et l'expertise en matière de défense.

En outre, ils ont signé un mémorandum sur les médias et la communication, qui renforcera la collaboration en matière de partage d'informations et de promotion des échanges culturels.

La Turquie et le Qatar sont également convenus d'un programme conjoint pour la jeunesse et les sports pour la période 2025-2026, afin de promouvoir l'engagement des jeunes et le développement des sports.

Dans le secteur des transports, un accord sur le transport routier international et la logistique a été signé, ce qui facilitera le transport de marchandises et de passagers entre les deux nations.

Un autre accord porte sur la collaboration en matière de documentation et d'archivage, facilitant l'échange de ressources historiques et administratives.

Ces accords soulignent l'engagement de la Turquie et du Qatar à approfondir leur partenariat stratégique dans de nombreux domaines, de l'aide humanitaire à la défense.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp