Au cours du premier mandat de Donald Trump en tant que président des États-Unis, de nombreux hauts fonctionnaires se sont succédé au sein de son administration, des désaccords ayant conduit à leur limogeage au fil du temps.

Sa gestion atypique a conduit à l'annonce de nombreux licenciements sur les médias sociaux, suscitant un vif intérêt de la part des médias et une grande controverse.

Alors qu'il s'apprête à regagner le bureau ovale, Donald Trump réunit à nouveau son équipe, ce qui ravive le souvenir de ces fréquents limogeages et des anciens responsables qu'il a écartés à l'issue d'un désaccord.

James Comey - Directeur du FBI

Nommé directeur du FBI en 2013 par le président Barack Obama, James Comey a été congédié par Trump en 2017.

Les déclarations de Trump et de la Maison Blanche ont indiqué que Comey avait été limogé pour alléger la pression à laquelle Trump était confronté en raison de l'enquête de Robert Mueller.

L'enquête du procureur spécial Robert Mueller, menée de mai 2017 à mars 2019, s'est concentrée sur les allégations d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016, examinant les liens potentiels avec Trump.

Jeff Sessions - Procureur général

Jeff Sessions a été nommé procureur général en 2017. Trump a fréquemment critiqué Sessions, en particulier pour s'être récusé dans une enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016.

Les désaccords persistants entre les deux hommes ont poussé Sessions à démissionner sous la pression en 2018.

Trump a publiquement attaqué Sessions à de multiples reprises via X, anciennement Twitter, et dans des déclarations publiques.

Rex Tillerson - Secrétaire d'État

Souvent en désaccord avec Trump sur la politique étrangère, notamment en ce qui concerne la Corée du Nord et l'Iran, Rex Tillerson, nommé Secrétaire d'État en 2017 a été démis de ses fonctions en 2018.

Donald Trump a annoncé sur Twitter qu'il avait congédié Rex Tillerson et nommé l'ancien directeur de la CIA, Mike Pompeo, pour lui succéder.

Michael Flynn - Conseiller à la sécurité nationale

Michael Flynn a été nommé conseiller à la sécurité nationale en 2017. Il a démissionné après des révélations sur le fait qu'il avait fourvoyé le vice-président Mike Pence et d'autres sur ses contacts avec l'ambassadeur de Russie aux États-Unis.

« J'ai dû virer le général Flynn parce qu'il a menti au vice-président et au FBI. Il a plaidé coupable pour ces mensonges. C'est regrettable car ses actions pendant la transition étaient légales. Il n'y avait rien à cacher ! » a tweeté Trump.

Michael Flynn a ensuite fait l'objet d'une enquête sur ses liens avec la Russie et a finalement été gracié par Trump.

H.R. McMaster - Conseiller à la sécurité nationale

H.R. McMaster a été nommé Conseiller à la sécurité nationale en 2017.

McMaster était en désaccord avec l'approche de Trump en matière de politique étrangère, notamment en ce qui concerne la Russie et d'autres questions internationales. Il a quitté l'administration Trump en 2018.

Trump a publiquement critiqué McMaster sur Twitter après que celui-ci a déclaré, lors d'un forum en Allemagne, qu'il était « incontestable » que la Russie s'était immiscée dans l'élection de 2016.

« Le général McMaster a oublié de mentionner que les résultats de l'élection de 2016 n'ont pas été affectés par l'ingérence russe et que la seule collusion était entre la Russie et Crooked H (Candidate démocrate à l'élection présidentielle de 2016 et ancienne première dame Hillary Clinton – NDLR), le DNC (Comité national démocrate - NDLR) et les Dems (Démocrates - NDLR) », avait écrit Trump sur Twitter.

John Bolton - Conseiller à la sécurité nationale

John Bolton a remplacé McMaster en tant que Conseiller à la sécurité nationale en 2018.

Mais il s'est également heurté à Trump sur plusieurs questions de politique étrangère, notamment en ce qui concerne l'Iran et la Corée du Nord.

En 2019, Trump a limogé Bolton, indiquant sur Twitter qu'il était « en profond désaccord avec nombre de ses suggestions. »

Elaine Chao - Secrétaire aux transports

Elaine Chao a été nommée Secrétaire d'État aux transports en 2017.

Après avoir critiqué certains aspects de la politique de Trump, elle a démissionné en 2021 à la suite des émeutes du 6 janvier au Capitole.

Elle est devenue le plus haut fonctionnaire de l'administration et le premier membre du cabinet à démissionner à la suite de l'incident.

David Shulkin - Secrétaire aux affaires des anciens combattants

David Shulkin a été nommé Secrétaire aux affaires des anciens combattants en 2017.

Il a été démis de ses fonctions en 2018 en raison de divergences politiques avec l'administration et de préoccupations éthiques liées à son utilisation des fonds publics.

En 2018, Trump a annoncé sur Twitter que Shulkin avait été démis de ses fonctions et qu'il serait temporairement remplacé par Robert Wilkie.

Shulkin a été critiqué pour ses frais de voyage et les allégations de soins déficients dans les centres de santé du département des Anciens Combattants.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp