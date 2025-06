Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé ses félicitations sincères à la République turque de Chypre du Nord (RTCN) à l’occasion du 41e anniversaire de sa fondation, soulignant les liens durables entre la Turquie et la RTCN.

Dans une déclaration célébrant cet événement, M. Erdogan a qualifié la RTCN d'"amie et de sœur et a souligné son rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la justice et de la stabilité dans la région méditerranéenne.

"Je vous adresse mes félicitations à l'occasion du 41e anniversaire de la fondation de la République turque de Chypre du Nord, garante de la paix, de la justice et de la tranquillité en Méditerranée" a-t-il affirmé.

Le président a également rendu hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et la stabilité de la RTCN et a honoré la mémoire des héros tombés au combat en exprimant sa gratitude à ceux qui ont servi la cause des Chypriotes turcs.

"Nous nous souvenons de nos martyrs héroïques avec compassion et de nos vétérans avec respect", a-t-il souligné, ajoutant qu'il adressait ses salutations chaleureuses au peuple chypriote turc.

Erdogan a également assuré la RTCN du soutien indéfectible de la Turquie à dans sa quête de reconnaissance internationale et dans sa lutte permanente pour l'égalité et l'équité dans l'île de Chypre.

Les commémorations de cet anniversaire interviennent dans un contexte de tensions accrues en Méditerranée orientale, alors que la RTCN continue de défendre sa souveraineté et le partage équitable des ressources.

Le message d'Erdogan réitère l'engagement de la Turquie à soutenir la RTCN dans ces efforts, réaffirmant les liens de solidarité et la communauté de destin entre les deux nations.

Des décennies de division

L'île de Chypre est en proie à un conflit qui dure depuis des décennies entre les communautés chypriotes grecque et turque, malgré de nombreuses initiatives diplomatiques visant à résoudre le problème.

Les tensions remontent au début des années 1960, lorsque des violences ethniques ont contraint les Chypriotes turcs à se retirer dans des enclaves pour assurer leur sécurité.

En 1974, un coup d'État chypriote grec, visant à annexer l'île à la Grèce, a incité la Turquie à intervenir militairement en tant que puissance garante. Cette action visait à protéger les Chypriotes turcs de la persécution et de la violence.

Cette intervention a finalement conduit à la création en 1983 de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) qui n'est toujours pas reconnue par une grande partie de la communauté internationale.

En 2004, l'administration chypriote grecque a rejoint l'Union européenne, bien qu'elle ait rejeté la même année un plan des Nations unies visant à résoudre la partition de l'île.

