L'ONU a remis vendredi aux autorités maliennes le dernier camp de l'ancienne mission de Casques bleus, chassée fin 2023 par la Transition dans ce pays en proie au tarrorisme et à une rébellion indépendantiste.

Le drapeau des Nations unies a été abaissé sur le camp de 37 hectares qui a servi de principale base opérationnelle de la Minusma et accueilli son quartier général.

Le camp "a joué un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de la Minusma", a dit le secrétaire général adjoint de l'ONU Atul Khare lors de la cérémonie.

"La mission n'était pas en capacité de répondre aux attentes pressantes, existentielles des Maliennes et des Maliens qui avaient pourtant fondé beaucoup d'espoir" sur elle, a declaré de son côté le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, tout en exprimant sa reconnaissance aux Casques bleus.

Le chef de la diplomatie malienne a une fois de plus reproché à la Minusma de favoriser "l'instrumentalisation par certaines puissances des questions des droits de l'Homme à des fins politiques et de déstabilisation".

La Minusma avait parmi ses missions celle de protéger les civils et les droits humains.

La mission comptait environ 15.000 soldats et policiers venus de dizaines de pays.

Fin de la "liquidation" le 31 décembre 2024

Sa présence est devenue intenable après l'avènement de militaires au pouvoir en 2020. A la demande pressante du gouvernement de transition, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis fin au mandat au 31 décembre 2023.

La fin de la Minusma a été suivie d'une phase dite de "liquidation" qui doit s'achever le 31 décembre 2024 et qui consiste à remettre aux autorités nationales ou à évacuer les derniers équipements, et à mettre fin aux contrats existants.

Quelques dizaines de personnels présents pour la "liquidation" seront partis à la fin de l'année, rapporte l'AFP, citant l'entité chargée de l'opération.

Plus de 180 membres de la Minusma ont été tués dans des attaques essentiellement imputées aux groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à Daesh, ce qui en fait la mission de l'ONU la plus durement touchée ces dernières années.

