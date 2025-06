Les électeurs sénégalais se rendront aux urnes dimanche pour des élections législatives anticipées, quelques mois après avoir élu en mars le plus jeune président du continent africain.

Le président Bassirou Diomaye Faye a convoqué ces élections après avoir dissous l'Assemblée nationale, dirigée par l'opposition, en septembre, dans le but d'apaiser les tensions entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Cette décision intervient six mois après l'élection de Faye sous la bannière de l'opposition.

Environ 7 millions d'électeurs inscrits ont le droit de participer à l'élection. Le scrutin doit commencer à 8 heures du matin, heure locale (0800GMT), et se terminer à 18 heures.

Les électeurs éliront 165 députés pour un mandat de cinq ans, dont 15 représentant les citoyens vivant à l'étranger.

Faye a déclaré que la législature dominée par l'opposition lui avait rendu difficile la mise en œuvre de la « transformation systémique » qu'il avait promise lors de sa campagne.

Il a promis des élections « libres, démocratiques et transparentes ».

Le parlement dissous élu en 2022 était dominé par des membres du parti de l'ancien président Macky Sall, Benno Bokk Yakkar.

Coalitions

La campagne électorale a débuté le 27 octobre et s'est achevée le 15 novembre. Quarante et un partis, coalitions et groupes politiques participent à l'élection.

Faye a demandé aux électeurs de donner un mandat à son parti, les Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF).

Le Premier ministre Ousmane Sonko, considéré comme le mentor politique de Bassirou Diomaye Faye, est à la tête de la liste du PASTEF pour les élections législatives.

Les coalitions d'opposition dirigées par le maire de Dakar, Barthelemy Dias, et l'ancien Premier ministre et ancien candidat à la présidence, Amadou Ba, sont les principaux candidats au scrutin de dimanche.

Ba dirige la coalition Jamm Ak Njarin tandis que Dias est à la tête de la coalition Samm Sa Kaddu.

Les anciens présidents Sall et Abdoulaye Wade ont formé une coalition rivale et représentent un défi de taille malgré les défections dans leur camp.

Sall dirige la coalition Takku Wallu Senegal pour les élections législatives.

L'opposition affirme qu'il n'y a pas eu de changement dans la gestion du pays depuis que Faye a pris le pouvoir, en ce qui concerne le prix des produits de première nécessité et l'emploi des jeunes.

Quelles sont les chances du parti PASTEF de Faye ?

Dans une lettre adressée à ses partisans, Macky Sall a dressé un « tableau sombre » de la situation du pays, quelques mois après son départ de la tête de l'État, après 12 ans de présidence (2012-2024).

Il a ajouté qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés alors que les choses allaient de travers.

L'analyste politique sénégalais Abdou Diop a déclaré que le PASTEF est susceptible d'obtenir une majorité grâce au ralliement des jeunes.

Faye, 44 ans, a remporté l'élection présidentielle de mars avec 54 % des voix.

"Le PASTEF a besoin d'un mandat pour mettre en œuvre des projets sérieux pour la création d'emplois décents, en particulier pour les jeunes et les femmes", a déclaré Diop à Anadolu par téléphone.

Diop, avocat, a prédit que de nombreux leaders de l'opposition pourraient disparaître de la scène politique après les élections parce qu'ils n'ont pas la vision politique et stratégique nécessaire pour affronter le régime de Faye.

"Cette élection est comme un vote de confiance pour Ousmane Sonko et Faye", a ajouté Diop.

La campagne a été marquée par des tensions suite à des violences entre les partisans du PASTEF et ceux de l'opposition.

Importance et effet

Abdou Diop estime que l'élection est importante car une victoire du PASTEF aidera Faye à tenir ses promesses de campagne, notamment en ce qui concerne l'éradication de la corruption.

"Le président Faye semble déterminé à respecter les engagements qu'il a pris - il n'y a aucune raison d'en douter. Il ne lui reste plus qu'à s'assurer que toutes les conditions de sa réussite sont réunies, en donnant à son parti une majorité de législateurs pour faire passer les lois nécessaires. C'est une question de logique politique", a-t-il affirmé.

Le parti au pouvoir a besoin d'une majorité des trois cinquièmes pour mettre en œuvre tout amendement constitutionnel proposé.

Diop a souligné qu'une victoire du parti de Faye pourrait signifier une transformation systémique par le biais du plan de développement 2050 du pays, qui implique des réformes nécessaires dans différents secteurs de l'économie, notamment la pêche, l'exploitation minière, l'agriculture, le commerce, l'éducation, l'enseignement supérieur, le secteur informel et la fiscalité.

Adama Sy, un activiste de la société civile, a cependant déclaré qu'il était nécessaire que l'Assemblée nationale soit capable de « contrôler efficacement les excès des actions du gouvernement ».

Certains analystes politiques pensent que les pouvoirs de Faye sur la scène politique pourraient diminuer si le PASTEF obtient une majorité pour la 15e législature. Jean Baptist Tabaro, chercheur basé au Rwanda sur la gouvernance et les politiques publiques, explique cette inquiétude par le fait qu’Ousmane Sonko ne s'est pas présenté aux législatives sous la bannière de la "Coalition Diomaye Président", qui a porté Faye au pouvoir (le Pastef était alors dissous par la précédente administration).

"Si le PASTEF remporte les élections législatives, Faye n’aura plus aucun espace politique ; au lieu de cela, Sonko sera la figure dominante et considéré comme le faiseur de rois", a-t-il déclaré.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp