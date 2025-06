Vendredi, la famille de Malcolm X a intenté une action en justice contre les forces de l'ordre fédérales et le département de police de New York (NYPD) pour avoir prétendument comploté l'assassinat du leader des droits civiques.

L'action en justice pour mort injustifiée, qui réclame 100 millions de dollars de dommages et intérêts, est intentée par Ilyasah Shabazz, la fille de Malcolm, et d'autres membres de sa famille.

Elle cite le gouvernement américain, le ministère de la Justice, le FBI, la CIA et la police de New York, affirmant que ces organismes étaient au courant du complot visant à tuer Malcolm, qu'ils n'ont rien fait pour l'empêcher et qu'ils ont ensuite cherché à dissimuler leur implication.

« Nous pensons que tous ont conspiré pour assassiner Malcolm X, l'un des plus grands leaders d'opinion du XXIe siècle », a déclaré Ben Crump, un avocat spécialiste des droits civils représentant la famille, lors d'une conférence de presse.

« Nous ne nous contentons pas d'écrire l'histoire, nous ouvrons la voie à la justice, et nous pensons qu'il s'agit d'un précédent pour ceux qui ont été privés de justice par le système judiciaire américain pendant bien trop longtemps », a-t-il ajouté.

Agents infiltrés

La plainte affirme que le FBI et la CIA ont collaboré avec des agents infiltrés de la Nation of Islam, un mouvement musulman séparatiste noir dont Malcolm était l'un des porte-parole avant de quitter le groupe.

La plainte affirme que des agents du FBI ont travaillé à compromettre sa sécurité en arrêtant son équipe de sécurité dans les jours qui ont précédé l'assassinat du 21 février 1965.

Le FBI aurait également retiré les agents de sécurité de l'Audubon Ballroom, le lieu de l'assassinat, et n'aurait pas approuvé les permis qui auraient permis à Malcolm de porter une arme à feu.

« Nous sommes prêts pour ce combat », a déclaré Crump.

Des attaques endurées

Mme Shabazz, la fille de Malcolm, a déclaré que la famille se battait « avant tout pour notre mère », qui a subi de violentes attaques du vivant de Malcolm et qui, en tant qu'infirmière diplômée, a tenté de lui prodiguer des soins médicaux lorsqu'il a été tué par balle.

« Elle a transformé cet endroit, qui représentait un traumatisme, une tragédie, en un lieu de triomphe, non pas pour elle, mais pour d'autres qui bénéficieront du travail de mon père, pour cette jeune génération qui poursuivra ce travail afin que nous puissions obtenir un semblant de vérité et de justice pour tous ceux qui ont été injustement assassinés », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse qui s'est tenue sur le site de l'assassinat de son père, aujourd'hui ré-inauguré en tant que "Malcolm X and Dr. Betty Shabazz Memorial and Educational Center".