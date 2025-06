L'Américain Jon Jones, star du MMA, a conservé son titre de champion des lourds de l'UFC en mettant KO son compatriote Stipe Miocic samedi à New York sous les yeux de Donald Trump.

Âgé de 37 ans, Jones faisait à New York un retour très attendu, lui qui avait repoussé la défense de son titre face à Miocic prévue il y a un an en raison d'une déchirure d'un muscle pectoral et d'une opération à un coude.

Pour son premier combat depuis son succès contre le Français Ciryl Gane en mars 2023, Jones s'est montré largement supérieur à Miocic, ancienne gloire âgé de 42 ans et sorti de sa retraite pour l'occasion.

Jones a maîtrisé le tempo du combat grâce à ses coups de pied au corps dévastateurs pour conquérir une 28e victoire, pour seulement une défaite.

Il a emmené Miocic au sol lors du premier round, multipliant les coups de coude. Chahuté en début de 3e reprise, il a envoyé un direct du droit terrible, peu de temps avant l'action décisive.

Un puissant coup de pied retourné du gauche au niveau des côtes a mis Miocic à genoux, avant que Jones n'enchaîne et ne finisse avec ses poings, puis ses coudes.

Dans la foulée, Jones a célébré en imitant le déhanché du président-élu Donald Trump, autre star de la soirée au Madison Square Garden, où le républicain âgé de 78 ans a fait un retour triomphal après y avoir organisé un meeting controversé avant l'élection présidentielle. Un humoriste y avait tenu des propos dénoncés ensuite comme racistes envers la population portoricaine.

"Merci" à Trump

Donald Trump est un habitué des soirées de l'UFC, où il est régulièrement acclamé, accompagné du patron de l'organisation Dana White, soutien actif pendant la campagne présidentielle et présent sur scène lors de son discours de victoire le 6 novembre.

Dans une entrée scénarisée, Trump est apparu entouré de plusieurs de ses proches et alliés, dont Elon Musk et Bobby Kennedy Junior.

Acclamé par des chants "USA, USA" de la foule, il a salué chaleureusement les présentateurs de la soirée, dont son soutien Joe Rogan, avant de s'asseoir au pied de la cage, puis de longuement féliciter Jones une fois le combat terminé.

"Merci beaucoup au président Donald Trump pour sa présence ce soir. Je suis fier d'être un grand champion américain et chrétien", a déclaré Jones.

Considéré comme l'un des plus grands combattants de l'histoire des arts martiaux mixtes en 16 ans de combats, Jones avait été le plus jeune champion de l'UFC en 2011 à 23 ans, chez les lourd-légers, avant de monter chez les lourds.

Sa carrière a été émaillée de scandales.

Accusé de violences par sa fiancée, il avait été arrêté par la police en 2021 avant que les charges ne soient abandonnées.

Jones a plusieurs fois été contrôlé positif et suspendu pour dopage, perdant ainsi son seul combat sur disqualification a posteriori.

Le Camerounais Francis Ngannou, devenu le champion de la PFL, organisation concurrente de l'UFC, réclame un combat contre Jones, qui a expliqué samedi qu'il n'arrêtait pas sa carrière, sans préciser qui il souhaitait affronter.

