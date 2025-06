Serdar Tunagur, le chef de l'organisation terroriste PKK au Portugal, a été appréhendé par les forces turques.

Tunagur a été arrêté à Istanbul lors d'une opération conjointe des services de renseignements turcs (MIT) et de la direction provinciale de la sécurité d'Istanbul. Il a ensuite été envoyé en prison sur ordre des autorités judiciaires.

Selon des sources de sécurité, Tunagur s'est auparavant engagé dans des activités subversives en soutien au terroriste PKK et a participé activement à de nombreuses actions au nom du groupe terroriste au Portugal.

Dans un communiqué connexe, le ministère turc de la Défense a déclaré, dimanche après-midi, que les forces armées du pays avaient “neutralisé” huit terroristes du PKK/YPG dans des zones d'opérations en Syrie et en Irak.

Les autorités turques utilisent le terme “neutraliser” pour signifier que les terroristes en question se sont rendus, ont été tués ou capturés.

Au cours de sa campagne de terreur menée depuis 40 ans contre la Turquie, le PKK, considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, a causé la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées. Le YPG est la branche syrienne du PKK.