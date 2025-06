Le bateau, qui faisait partie d'une procession maritime catholique, transportait plus de 30 personnes lorsqu'il a coulé au large de l'île de Luanda samedi, a indiqué la police, sans pouvoir confirmer la cause de l'incident à ce stade.

Six personnes sont mortes et 17 autres ont été secourues, a déclaré à l'AFP un responsable de la police provinciale, Hermenio Cazucuto. Quatre sont hospitalisées dans un état critique et trois autres toujours portées disparues, a-t-il ajouté, précisant que les recherches se poursuivent lundi.

Un porte-parole des services d'urgence des pompiers, Maina Panzu, a confié à l'AFP que parmi les personnes décédées figurent deux enfants âgés de quatre et six ans.

L'accident s'est produit à environ trois kilomètres de la côte et de Luanda.

La cause de l'accident n'est pas connue. Panzu a évoqué une possible "négligence" du capitaine, porté disparu.

Selon le média local Angola24Horas, le bateau était surchargé en passagers, la mer agitée et l'accident a impliqué un autre bateau, de pêche.

Dans une déclaration dimanche, le président angolais Joao Lourenco a adressé ses "plus sincères condoléances aux familles directement touchées par ce tragique accident".

