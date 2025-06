Par Hamzah Rifaat

Dans une tentative désespérée de rester au pouvoir et d'éviter son propre bilan politique, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est engagé sur la voie du non-retour et a rendu les perspectives de paix au Moyen-Orient plus sombres que jamais.

Pour beaucoup, il n'est guère plus qu'un paria, en raison des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale qui pèsent sur lui et de la réaction mondiale à sa folie meurtrière à Gaza, où il a activement supervisé des crimes contre l'humanité.

Netanyahou a également fait preuve d'une propension à l'imprudence dans l'élaboration de sa politique intérieure et à l'acceptation effrontée de sa responsabilité dans la perpétration de crimes de guerre. Cela fait de lui un solitaire, un démagogue et un one-man-show, tant dans la politique israélienne que dans les affaires internationales.

Qu'a donc fait le gouvernement de Netanyahou en ce qui concerne les questions intérieures et régionales ?

Une intention génocidaire

Même en temps de guerre, les dirigeants ont la responsabilité de se comporter de manière rationnelle et morale. Tout porte à croire que Netanyahou n'a jamais eu cette obligation.

Parce qu'il s'est obstiné à poursuivre les massacres à Gaza et au Liban voisin, l'ensemble du Moyen-Orient s'est fracturé au cours des derniers mois.

Les niveaux de pauvreté ont augmenté, les déplacements à grande échelle de Palestiniens, de Libanais et de Syriens se sont matérialisés et les perspectives de cessez-le-feu se sont assombries malgré la condamnation sans équivoque de l'agression israélienne par le sommet arabo-islamique de 2024.

Le bourbier sécuritaire au Moyen-Orient et dans l'ensemble de la région s'est également aggravé parce que le mépris de Netanyahou pour la vie humaine - et le refus des pays occidentaux de l'arrêter - a enhardi les groupes terroristes qui ont désormais l'impression de pouvoir cibler des civils dans d'autres pays en toute impunité.

L'intention génocidaire de Netanyahou est similaire à celle d'Adolf Hitler dans l'Allemagne nazie. Les bombardements incessants de Gaza par Israël sous la surveillance du Premier ministre, les récentes attaques contre la Syrie et le Liban qui ont entraîné la mort de civils innocents et son aversion pour tout accord de cessez-le-feu à Gaza sont autant de preuves de sa volonté d'éliminer les Palestiniens et les Arabes.

L'insouciance de Netanyahou est également évidente dans son apparente apathie extrême pour la perte de vies humaines, ce qui est étrange pour quelqu'un qui prétend sauvegarder « la civilisation occidentale contre la barbarie ».

Prenons l'exemple de sa réaction aux attentats commis au Liban en septembre contre des récepteurs de radiomessagerie. Bien que les experts en droits de l'homme et les Nations unies s'accordent à dire que l'explosion de milliers d'appareils électroniques portatifs au Liban constitue une « terrifiante violation du droit international », le bureau de Netanyahou a effrontément confirmé qu'il approuvait personnellement ces attaques.

En fait, selon les médias israéliens, Netanyahou a poursuivi les attaques malgré l'opposition de hauts responsables de la défense. Cette nonchalance et cette apathie face à la mort de civils au Liban et le musellement des critiques suggèrent des tendances sadiques et inhumaines.

Le mépris du Premier ministre pour l'opinion collective en Israël et son obstination à considérer le meurtre de citoyens innocents comme un impératif moral font également de Netanyahou un fasciste qui ne croit pas à la recherche d'un consensus ou à la prise en compte de différentes écoles de pensée dans l'élaboration de ses politiques.

Ces opinions et cette politique font non seulement de lui un cas isolé dans les relations internationales, mais démontrent également son mépris pour le bien-être de son propre peuple.

Le bourbier intérieur d'Israël

Sous Netanyahou, l'économie israélienne est confrontée à une incertitude accrue. Des économistes tels que l'ancien gouverneur de la Banque centrale israélienne, Karnit Flug, attribuent cette situation aux guerres en cours à Gaza et au Liban, et mettent en garde contre l'imminence de dommages intérieurs à long terme.

Dans l'idéal, les dirigeants souverains attachés au bien-être public et à la prospérité locale adopteraient des budgets prévoyant des dispositions pour les citoyens et des mesures telles que l'élargissement des filets de sécurité sociale et l'augmentation du financement du développement de l'éducation afin de prévenir le mécontentement des jeunes.

L'administration Netanyahou s'est toutefois aventurée dans la direction opposée.

Ce mois-ci, le cabinet israélien a adopté un budget d'État 2025 qui augmente considérablement les dépenses de défense au détriment des services sociaux, des soins de santé et de l'éducation pour le citoyen israélien moyen. Le budget de Netanyahou prévoit également des réductions dans les secteurs de l'économie non liés à la sécurité, des augmentations d'impôts, un gel des prestations sociales et une baisse des salaires dans le secteur public pour les citoyens israéliens.

Le nouveau budget exigerait également que l'Israélien moyen paie plus d'impôts, alors que les paiements gouvernementaux aux personnes âgées, aux handicapés et aux survivants de l'Holocauste sont gelés.

Alors que le soutien dont il bénéficie dans son pays et à l'étranger s'amenuise, Netanyahou n'a plus que ses mots à sa disposition. Et celles-ci ont été truffées d'inexactitudes factuelles tout au long de sa carrière politique.

Les multiples embûches sécuritaires n'ont fait qu'empirer pour le public israélien, alors que le Hezbollah cherche à riposter en menant ses propres frappes dans le nord du pays.

Campagne de désinformation

Alors que le soutien dont il bénéficie dans son pays et à l'étranger s'amenuise, Netanyahou n'a plus que ses mots à sa disposition. Et celles-ci ont été truffées d'inexactitudes factuelles tout au long de sa carrière politique.

Prenons l'exemple de son discours devant le Congrès américain en juillet. Il a loué Israël pour avoir permis à plus de 40 000 camions d'aide d'entrer dans Gaza pendant la guerre, et a nié toute politique de famine.

Or, c'est loin d'être le cas. Selon les Nations unies, Israël a mis en place un blocus total, interdisant notamment l'accès à la nourriture, à l'eau et aux médicaments. Bien que la fourniture de l'aide ait été quelque peu assouplie en raison de la pression internationale, les affirmations de Netanyahu sont une distorsion de la réalité et font partie de la guerre de propagande qu'il mène.

Il s'agit notamment de déclarations remettant en cause les affirmations du procureur de la CPI selon lesquelles Israël tue délibérément des habitants de Gaza et niant le nombre de victimes rapporté par la communauté internationale à Rafah.

Cette diffusion de la désinformation vise à influencer l'opinion publique internationale et nationale en faveur de Netanyahou, tout en continuant à commettre des crimes contre l'humanité.

En fin de compte, les propres citoyens de Netanyahou ne croient pas à sa campagne de désinformation. Alors que les critiques internationales et nationales se multiplient, le Premier ministre a choisi de préserver son poste en muselant l'opposition israélienne.

Plus récemment, il a limogé le ministre de la défense Yoav Gallant. Cela s'est produit le jour même des élections américaines, suggérant que Netanyahou voulait forcer la nouvelle administration à ne traiter qu'avec lui (les États-Unis avaient d'excellents liens avec Gallant).

Le limogeage de Gallant a également coïncidé avec l'apparition d'informations selon lesquelles Netanyahou avait été informé à l'avance des raids du 7 octobre et avait cherché à les dissimuler. Certains analystes ont donc émis l'hypothèse que Netanyahou avait renvoyé Gallant pour détourner l'attention du public de son dernier scandale.

Si c'est le cas, ce n'est qu'un nouvel exemple de l'art de la tromperie dont fait preuve Netanyahou dans sa lutte pour conserver le pouvoir.

La triste vérité est que tant que Netanyahou restera au pouvoir, la sécurité au Moyen-Orient restera compromise, les Israéliens continueront à ressentir une crise économique intérieure et la sécurité de tous sera en danger. Cette situation a de vastes répercussions sur la paix internationale, étant donné l'effet d'entraînement de l'instabilité régionale sur l'économie mondiale.

Autre mauvaise nouvelle, son remplaçant n'améliorera probablement pas le sort des Palestiniens, d'autant plus que Donald Trump revient au pouvoir à Washington. L'occupation devrait donc s'enraciner plus profondément, tout en continuant à normaliser les souffrances des Palestiniens et en menaçant davantage la stabilité stratégique au Moyen-Orient.

À cet égard, Netanyahou a mis la table et il est en grande partie responsable de ce gâchis.

L'auteur, Hamzah Rifaat, est diplômé en études sur la paix et les conflits à Islamabad, au Pakistan, et en affaires mondiales et diplomatie professionnelle à l'Institut de formation diplomatique Bandaranaike de Colombo, au Sri Lanka. Hamzah a également été South Asian Voices Visiting Fellow au Stimson Center à Washington, DC en 2016.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.