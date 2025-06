Depuis des années, les régions du nord et le centre du pays le plus peuplé d'Afrique, avec 220 millions d'habitants, sont la cible d'attaques de Daesh et de son rival Boko Haram, mais aussi de puissants groupes criminels appelés localement "bandits".

Samedi matin, les terroristes ont pris d'assaut une base militaire dans le village de Kareto, situé dans l'Etat de Borno et près de la frontière avec le Niger, et ont ouvert le feu sur les soldats, ont annoncé les deux officiers interrogés, en souhaitant garder l'anonymat.

"Nous avons perdu cinq soldats dans l'attaque et dix autres ont été blessés", a déclaré l'un d'eux.

"Quatre de nos hommes sont toujours portés disparus et des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours pour les retrouver", a-t-il ajouté.

Lors de l'attaque, les terroristes ont incendié cinq véhicules, dont un camion blindé de l'armée résistant aux mines, a précisé le deuxième officier, qui fait état du même bilan.

Kareto, situé à 153 km de la capitale régionale Maiduguri, abrite le 149ème bataillon de l'armée nigériane, qui combat les deux groupes terroristes.

La base a été attaquée à plusieurs reprises.

L'insurrection terroriste qui dure depuis plus de quinze ans dans le nord du pays a déjà fait plus de 40.000 morts et plus de 2 millions de déplacés.

