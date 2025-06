COP29: il est temps d'arrêter le "théâtre", presse l'ONU

L'ONU a pressé lundi les délégués réunis à la COP29 de Bakou d'arrêter le "théâtre" et de trouver un terrain d'entente sur la finance climatique, mais c'est de Rio et des dirigeants des 20 plus grandes puissances que le déblocage est espéré.