Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a participé lundi à une session sur l'inclusion sociale et la lutte contre la faim et la pauvreté, lors du sommet des dirigeants du G20 qui se déroule au Brésil.

"96 % de la population de Gaza, soit plus de deux millions de personnes, n'ont pas accès à une alimentation saine et à l'eau", a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Face à la catastrophe humanitaire à Gaza, le président turc a une nouvelle fois appelé à "un cessez-le-feu immédiat et durable"

"Selon les classifications internationales, le risque de famine à Gaza a atteint le niveau 'catastrophique'", a-t-il déploré.

Erdoğan a appelé à l’action d'une alliance mondiale pour "sauver les civils dont la vie a été bouleversée par les conflits au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, en particulier à Gaza."

"La Turquie a fourni plus de 86 000 tonnes d'aide à Gaza, et notre aide au Liban a dépassé les 1 300 tonnes", a poursuivi Erdogan.

Il a souligné que dans un monde où une personne sur dix souffre de la faim, les efforts déployés pour atteindre les Objectifs de développement durable 2030, adoptés par l'Assemblée générale de l'ONU il y a neuf ans, n'ont pas encore donné les résultats escomptés.

Il a déclaré que la Turquie représente une tradition selon laquelle elle est tenue de fournir une assistance aux personnes dans le besoin, où qu'elles se trouvent dans le monde, dans la mesure de ses moyens.

"La Turquie considère l'initiative de la présidence brésilienne du G20 visant à établir une Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté comme une entreprise stratégique et une responsabilité morale", a-t-il ajouté.

Tout en œuvrant à l'établissement de cette alliance mondiale, Erdogan a souligné l'importance de ne pas abandonner les civils dont la vie a été brisée par les conflits en Afrique et en Asie, en particulier à Gaza.

Le projet "zéro déchet" devient un mouvement mondial

Recep Tayyip Erdogan a souligné que la Turquie possède l'un des systèmes de sécurité sociale les plus complets et les plus inclusifs au monde.

"La Turquie considère la participation active à diverses initiatives en matière de sécurité alimentaire comme un aspect important de sa politique étrangère humanitaire", a indiqué Erdogan, ajoutant que l'initiative sur les céréales de la mer Noire a joué un rôle clé dans la prévention de l'augmentation rapide des prix alimentaires mondiaux et a contribué à la réduction du risque de famine.

Il a souligné que le plan d'action du G20 pour la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires durables, qui a été élaboré et présenté pendant la présidence turque du G20 en 2015, a guidé de nombreux gouvernements dans leurs efforts.

"Le projet 'zéro déchet' que nous avons lancé pour prévenir la pollution de l'environnement et promouvoir une culture de la conservation a rapidement pris une envergure mondiale. Le 30 mars, les Nations unies ont déclaré la Journée internationale zéro déchet", s’est-il félicité.

Et de poursuivre : "Je pense que l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté devrait inclure la réduction du gaspillage alimentaire et la promotion de l'initiative zéro déchet parmi ses priorités".

Il a exprimé la volonté de la Turquie de coopérer à la construction d'un monde où chacun a accès à une alimentation suffisante et saine..

