Le Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine, a déclaré, mardi, que l'"ambition" des pays du Sahel est de "construire la paix". Zeine s'exprimait à l'ouverture d'une conférence internationale de solidarité avec les peuples du Sahel, tenue au centre des conférences Mahatma Gandhi, à Niamey, et placée sous le thème "Pour l’unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples".

"Au Sahel, notre ambition est de construire la paix pour exploiter les nombreuses ressources dont Dieu nous a dotés, au bénéfice de notre peuple", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES), sont "ouverts à travailler avec les pays respectueux de notre souveraineté et qui acceptent une coopération mutuellement avantageuse".

Organisée par les mouvements panafricanistes et anti-impérialistes "Organisation des peuples d'Afrique de l'ouest (WAPO)" et "Panafricanism Today", cette conférence internationale de solidarité avec les peuples du Sahel réunit des représentants d'organisations et syndicats panafricanistes et anti-impérialistes, ainsi que des partis politiques de gauche d'une cinquantaine de pays d'Afrique et d'autres continents.

Le présent de WAPO, Philippe Toyo, a salué la "rupture des accords coloniaux avec la France coloniale, opérée par les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel (AES)" et invité les autres pays africains à s'inspirer de cet exemple.

"Depuis plusieurs décennies, nous décidons aujourd'hui par nous-mêmes. Nous ne prenons plus les coups de fil de Paris. Si nous réussissons, nous le devons à nos efforts. Si nous échouons, nous le devons à nos erreurs", a indiqué, pour sa part, Maman Sani Adamou, président du comité national d'organisation de la conférence.

Plusieurs panels et tables rondes sont prévus pour la rencontre de Niamey qui durera trois jours.

