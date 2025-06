Le président turc a exprimé son espoir qu'une fois en fonction, l'administration du président américain élu Donald Trump prendra « des mesures plus audacieuses, plus prudentes et plus favorables sur le chemin de la paix. »

« J'espère et je souhaite que l'administration américaine prenne des mesures plus audacieuses, plus prudentes et plus favorables à la paix », a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d'une conférence de presse tenue mardi à Rio de Janeiro, au Brésil, où il participait à un sommet du G20.

Erdogan a déploré que le Conseil de sécurité des Nations unies se soit transformé en « une structure élitiste qui privilégie les intérêts de ses cinq membres permanents au détriment des droits des 193 pays membres ».

Le coût humanitaire du « terrorisme d'État israélien s'accroît dans la région avec le soutien de l'Occident », a indiqué Erdogan, avertissant que l'histoire ne pardonnerait pas à ceux qui restent silencieux face aux actions de Tel-Aviv en Palestine. Il a rappelé qu'il était important que davantage de pays reconnaissent le statut d'État palestinien, ce qui, selon lui, est « particulièrement vital en ce moment ».

La Turquie a contribué aux « exigences fortes » sur Gaza dans la déclaration du sommet du G20, a ajouté Erdogan.

Réaffirmant le soutien de la Turquie à la population de Gaza, qui subit les attaques incessantes d'Israël depuis 14 mois, Erdogan a clamé : « Même si nous sommes seuls, en tant que Turquie, nous continuerons à soutenir les opprimés »

L'OTAN doit examiner la révision de la doctrine nucléaire russe

Le président turc Erdogan a exhorté l'OTAN à examiner les récentes révisions apportées par la Russie à sa doctrine nucléaire. « Nous ne pouvons pas proclamer qu'il y a un aspect positif à une guerre dans laquelle des armes nucléaires sont utilisées [...]. Les responsables de l'OTAN devraient réfléchir à cette mesure prise par la Russie et l'examiner », a précisé Erdogan lors d'une conférence de presse tenue dans le cadre du sommet du G20.

Il a également réitéré l'espoir d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.

« J'espère que nous pourrons rapidement parvenir à un cessez-le-feu durable entre l'Ukraine et la Russie, afin de garantir la paix que le monde attend », a insisté Erdogan.

Cela fait 1 000 jours que la Russie a lancé son « opération militaire spéciale » en Ukraine. La nouvelle doctrine stipule que la Russie pourrait envisager d'utiliser des armes nucléaires si elle faisait l'objet d'une attaque de missiles conventionnels soutenue par une puissance nucléaire.

Ce changement intervient après que le président Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles américains à longue portée pour frapper la Russie en profondeur.

