Une délégation de plus de 30 hommes d'affaires turcs s’est rendue en Tunisie les 18 et 19 novembre, dans le cadre de la Réunion B2B de Développement des Partenariats Commerciaux Turquie-Tunisie, organisée sous la coordination de l’ambassade de Turquie à Tunis et avec le soutien du ministère turc du Commerce.

Au micro d'Anadolu, l'ambassadeur de Turquie en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, a rappelé l’importance de ces initiatives pour concrétiser la vision du « Siècle de la Turquie de notre Président » Recep Tayyip Erdogan.

« Nous sommes ici pour bâtir des ponts entre nos deux pays, renforcer nos liens historiques et développer des partenariats économiques durables. Nos efforts s’inscrivent dans les objectifs fixés par notre président, visant à positionner la Turquie comme un acteur global dans le commerce international. »

Opportunités mutuelles Turquie - Tunisie

Lors de cette visite, la délégation turque, composée principalement d’experts en ingénierie, architecture et construction, a participé au Salon international de la construction et des matériaux à Tunis. Des réunions ont également été organisées avec des entreprises locales, notamment dans le domaine des infrastructures.

« Ces forums sont essentiels pour identifier les opportunités mutuelles et établir des bases solides pour une coopération durable. Nous croyons fermement que la Tunisie, grâce à sa position stratégique et à ses compétences, peut devenir un partenaire clé dans notre expansion vers l’Afrique », a ajouté l’ambassadeur Demircan, mettant en avant les ambitions communes des deux nations.

Tunisie : une plateforme de choix

Ibrahim Medini, ingénieur en chef à l'agence tunisienne FIPA, a souligné que la Tunisie représente une plateforme de choix pour les investissements étrangers. « Avec plus de 4 000 entreprises étrangères établies ici, nous sommes une porte d'entrée vers l'Afrique et un terrain fertile pour les investissements responsables et durables. Nous accueillons à bras ouverts nos partenaires turcs », a-t-il affirmé.

Une alliance stratégique

Issam Ben Youssef, du Tunisia-Africa Business Council (TABC), a mis l’accent sur l’importance de collaborations tripartites, impliquant entreprises tunisiennes, turques et africaines. « La Turquie est très avancée dans les infrastructures et le bâtiment. Ensemble, nous pouvons exploiter ce potentiel pour conquérir les marchés africains, dans une optique gagnant-gagnant », a-t-il précisé.

Fakher Smaoui, représentant de l’UTICA, a également salué cette initiative, tout en rappelant le rôle crucial que pourrait jouer une alliance stratégique entre les deux pays. « Les entreprises tunisiennes bénéficient d’une solide crédibilité en Afrique. Avec le soutien des partenaires turcs, nous pouvons concrétiser de grands projets et renforcer notre présence dans des secteurs porteurs. »

Le représentant de ABC Bank, Aziz Ben Ghenaya, a présenté les opportunités de collaboration pour accompagner les entreprises dans leurs démarches pécuniaires.

Turquie-Tunisie : une coopération croissante

Les échanges commerciaux entre la Türkiye et la Tunisie ont atteint 1,6 milliard de dollars en 2023, reflétant la dynamique croissante entre les deux pays. « Ces chiffres montrent que notre partenariat a un potentiel énorme », a souligné Ahmet Misbah Demircan.

Selon l’ambassadeur, la Turquie est prête à renforcer sa coopération avec la Tunisie dans des domaines variés, allant des infrastructures au tourisme, tout en explorant des opportunités en Afrique. « La Tunisie et la Turquie sont unies par des liens historiques et culturels profonds. Nous devons transformer cette fraternité en actions concrètes, pour le bénéfice de nos deux peuples et de la région », a-t-il souligné.

Et pour finir, la délégation turque a prévu de rendre visite aux organismes tunisiens, notamment l'Ordre des Ingénieurs tunisiens.

