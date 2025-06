L'Organisation mondiale de la santé a autorisé le premier vaccin contre la variole pour les enfants, une décision dont les experts espèrent qu'elle contribuera à rendre les vaccins plus largement accessibles à l'une des catégories de la population les plus durement touchées par l'épidémie qui sévit actuellement au Congo et ailleurs en Afrique.

Dans un communiqué publié mardi en fin de journée, l'agence des Nations unies pour la santé a indiqué qu'elle avait approuvé le vaccin contre la variole, fabriqué par la société japonaise KM Biologics, pour une utilisation chez les enfants âgés de plus d'un an en dose unique.

Les scientifiques ont noté que le virus touchait de manière disproportionnée les enfants du Congo et du Burundi, qui représentent plus de 90 % de tous les cas de mpox dans l'épidémie actuelle en Afrique.

L'OMS avait déjà approuvé le vaccin contre la variole, fabriqué par Bavarian Nordic, pour les personnes âgées de 18 ans et plus, mais avait déclaré que le vaccin pouvait être administré à des populations plus jeunes si les médecins estimaient que les avantages l'emportaient sur les risques potentiels, compte tenu du manque de données concernant les enfants et d'autres groupes, y compris les femmes enceintes.

La semaine dernière, l'OMS a déclaré que les cas de variole dans la région congolaise où la nouvelle forme, plus infectieuse, a été identifiée pour la première fois semblaient « plafonner », alors même que les cas augmentaient ailleurs, notamment au Burundi et en Ouganda.

Jusqu'à présent, environ 50 000 personnes au Congo ont été immunisées contre la variole avec le vaccin fabriqué par Bavarian Nordic.

L'OMS a indiqué que le Japon avait annoncé qu'il ferait don au Congo d'environ 3 millions de doses du vaccin fabriqué par KM Biologics. Il n'a pas été précisé si certaines de ces doses étaient arrivées.

Vendredi, l'OMS réunira son comité d'experts afin de déterminer si les épidémies au Congo et ailleurs en Afrique constituent toujours une urgence mondiale, une déclaration que l'agence des Nations unies a faite pour la première fois en août.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp