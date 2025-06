Le célèbre DJ français d'origine algérienne, DJ Snake, a déclaré lors de sa participation à une émission diffusée sur les réseaux sociaux que l'Élysée lui avait demandé de supprimer son message de soutien à la Palestine posté sur X (ex-Twitter).

DJ Snake, qui a participé à l'émission en direct NASTALK sur Twitch, a expliqué que l'administration de l'Élysée avait contacté son manager et lui avait demandé de supprimer un tweet de soutien à la Palestine.

DJ Snake, qui se distingue par son soutien à la Palestine, a déclaré qu'il rejetait cette demande de l'administration Macron et a souligné qu'il "ne fera pas partie de ceux qui restent silencieux" sur la question palestinienne.

"Je ne suis pas un politicien, mon travail consiste à faire de la musique", a-t-il rappelé, ajoutant qu'il garderait son message en ligne.

Et d'ajouter, à propos de ce qui s'est passé à Gaza : "Mais à un moment donné, je suis un humain, avec un cœur, ce n'était plus possible (de rester silencieux), j'ai utilisé ma plateforme [compte de réseau social] pour dénoncer cela".

L'interview de DJ Snake est devenue un sujet d'actualité sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont réagi au fait que des noms soutenant la Palestine soient réduits au silence.

