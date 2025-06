Par Sylvia Chebet

Dans la salle d'urgence de l'hôpital universitaire de Bashair, à Khartoum Sud, au Soudan, une équipe médicale travaille frénétiquement pour sauver la vie de Riyad, un bébé de 18 mois.

Le bébé était en détresse et souffrait énormément lorsque sa mère est arrivée à l'hôpital, selon les médecins.

« Immédiatement, j'ai ressenti un profond sentiment de responsabilité pour lui sauver la vie », explique à TRT Afrika le Dr Moeen, un médecin de MSF utilisant un pseudonyme.

« Il n'a rien fait pour mériter cette souffrance ; il est simplement né dans une zone de guerre, et ma mission est désormais de lui donner la meilleure chance de survivre ».

Alors que la Journée mondiale de l'enfance est célébrée le 20 novembre, les organisations humanitaires déplorent les souffrances persistantes des enfants au Soudan et dans d'autres zones de conflit.

Aujourd'hui, c'est aussi le moment de reconnaître les énormes défis auxquels les enfants sont confrontés dans notre monde profondément divisé, tumultueux et souvent violent. - António Guterres, Secrétaire général des Nations unies

Riyad fait partie des millions de personnes qui subissent de plein fouet la guerre qui perdure au Soudan et qui a éclaté en avril 2023 à la suite d'un désaccord sur les plans de transition du pays vers la démocratie.

Le garçon s'était brusquement réveillé de sa sieste lorsqu'une balle perdue l'a atteint à la poitrine, brisant son moment de paix.

« L'équipe médicale s'est battue pendant quatre heures pour le stabiliser. En raison de l'importante perte de sang, les chances qu'il survive à l'opération étaient de 50-50 », ajoute le Dr Moeen.

Balle logée dans la poitrine du bébé

Bien que l'équipe ait réussi à arrêter l'hémorragie, la balle est restée logée dans la poitrine de Riyad.

L'hôpital universitaire de Bashair est l'un des derniers établissements de santé en activité dans le sud de Khartoum, et il ne dispose pas de capacités chirurgicales avancées.

MSF indique que le blocage systématique des fournitures médicales depuis octobre 2023 a paralysé les services médicaux dans la plupart des hôpitaux du Soudan.

« Un garçon de 18 mois, la poitrine transpercée par une balle, est un rappel obsédant des vies innocentes brisées par la guerre. Dans le chaos, avec des ressources limitées, nous nous sommes battus pour sauver sa vie. Aucun enfant ne mérite de souffrir ainsi », déplore le médecin.

Khartoum, autrefois une capitale dynamique, a été un champ de bataille avant même la naissance de Riyad.

Cet enfant d'un an et demi est l'un des 314 enfants traités pour des blessures par balle, des explosions et des éclats d'obus pour la seule année 2024, selon MSF.

Un blessé de guerre sur six est un enfant

« Traiter les enfants blessés de guerre est déchirant, mais leur résilience face à une douleur inimaginable alimente notre détermination à persévérer, quels que soient les dangers ou les défis », déclare le responsable médical de MSF.

Entre janvier et septembre 2024, MSF a soigné un total de 6 557 blessés de guerre dans ses structures réparties dans 11 des 18 États du Soudan.

À l'hôpital de Bashair, les enfants de moins de 15 ans représentent 16 % des blessés de guerre.

Fin octobre, plus de 30 blessés de guerre ont été transportés d'urgence dans l'établissement en une journée, à la suite d'une explosion sur un marché situé à moins d'un kilomètre de là.

Douze des personnes amenées aux urgences étaient des enfants de moins de 15 ans. Nombre d'entre eux souffraient de brûlures et de traumatismes.

Une fillette de 20 mois a été amenée avec des éclats d'obus dans la tête.

« Des cas comme celui-ci sont fréquents », explique-t-il. « Heureusement, cette petite fille a survécu. D'autres n'ont pas cette chance », observe le Dr Moeen.

Intensification des combats

Les événements impliquant un grand nombre de victimes - où un grand nombre de patients arrivent en peu de temps - sont devenus plus fréquents avec l'intensification des combats dans la ville.

Les quelques hôpitaux qui fonctionnent sont soumis à une pression énorme et le personnel médical s'efforce de répondre à tous les besoins.

Outre les interventions chirurgicales complexes, plusieurs procédures, dont le traitement des brûlures graves, sont devenues impossibles à réaliser dans une ville où les civils sont de plus en plus souvent victimes d'attentats à la bombe.

« Malgré les pénuries, l'insécurité et les destructions, nous restons déterminés à fournir des soins vitaux à ceux qui sont pris entre deux feux », rassure le médecin de MSF.

L'hôpital de Bashair a également commencé à enregistrer une augmentation du nombre d'enfants et de femmes enceintes souffrant de malnutrition aiguë.

Au moins 4 186 femmes et enfants ont été dépistés pour malnutrition entre octobre et novembre 2024, dont plus de 1 500 souffraient de malnutrition aiguë sévère.

« Ces chiffres sur la violence et la malnutrition montrent le cauchemar que vivent les gens, y compris les enfants, à Khartoum. Les parties au conflit doivent veiller à la protection des civils. Les fournitures médicales doivent être autorisées à atteindre tous les hôpitaux du Soudan », a affirmé Claire San Filippo, coordinatrice d'urgence de MSF.

Journée mondiale de l'enfance

De plus en plus d'appels locaux et internationaux ont été lancés aux belligérants pour qu'ils fassent taire les armes.

Soulignant l'impact de la guerre sur les enfants, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré : « En cette Journée mondiale de l'enfance, nous célébrons les plus jeunes membres de notre famille humaine. Mais aujourd'hui, c'est aussi le moment de reconnaître les énormes défis auxquels les enfants sont confrontés dans notre monde profondément divisé, tumultueux et souvent violent. »

La guerre au Soudan a déplacé plus de 11 millions de personnes, créant ainsi la plus grande crise de déplacement au monde.

