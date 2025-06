Les autorités zambiennes ont fait part mercredi de leur inquiétude après avoir enregistré trois décès et une blessure grave lors d'attaques distinctes d'éléphants en l'espace de quelques jours.

Elles ont cité la mort de deux hommes et d'une femme. La plupart des rencontres ont eu lieu pendant la nuit. Une personne âgée lutte pour sa vie après une attaque.

"Tous ces incidents et d'autres semblables sont regrettables et auraient pu être évités si chacun avait respecté l'éthique et les règles des zones protégées en évitant de marcher la nuit et de molester les éléphants", a déclaré Dominic Chiinda, du département des parcs nationaux et de la faune, dans un communiqué publié à Lusaka, la capitale du pays.

Il a conseillé aux habitants de faire preuve d'une grande prudence lorsqu'ils traversent des zones à forte concentration d'animaux sauvages, en donnant la priorité aux éléphants lorsqu'ils se trouvent dans leur corridor et en évitant de les encercler ou de les harceler par des bruits incessants ou en leur jetant des objets.

"Réduisez vos déplacements, en particulier la nuit, et ne vous approchez pas trop près des éléphants. Évitez de suivre les éléphants et de prendre des photos ou des selfies de près, et restez calme lorsque vous voyez un éléphant", a-t-il ajouté.

En raison de sa vaste savane, la nation d'Afrique australe possède une riche population d'éléphants, qui migrent parfois depuis les pays voisins, notamment le Zimbabwe, le Botswana et la Namibie.

La plupart des cas de conflit entre l'homme et l'animal ont également été attribués à l'empiètement de l'homme sur les parcs nationaux et les zones de gestion du gibier (GMA).

La question a également été débattue au Parlement, certains membres ayant été nommés officiers honoraires de la police de la faune pour compléter le nombre d'officiers de la police de la faune qui surveillent les 20 parcs nationaux et les 36 zones de gestion de la faune de Zambie.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp