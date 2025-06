"Le Sommet a prolongé le mandat de la Mission de la SADC en République Démocratique du Congo (SAMIDRC) d’un an, poursuivant ainsi la riposte engagée par la Région pour lutter contre l’instabilité et l’insécurité qui règnent dans l’est de la République Démocratique du Congo", a-t-on lu dans le communiqué final de la réunion extraordinaire du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la SADC tenue le 20 novembre à Harare au Zimbabwe.

L’organisme exprime son inquiétude face à la détérioration de la situation en RDC et réaffirme le soutien de la SADC au gouvernement pour la paix et la stabilité.

Le Sommet a également réaffirmé l’engagement pris par la région dans le cadre du Pacte de défense mutuelle de la SADC, qui dispose que "toute attaque armée contre l’un d’entre eux sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité de toute la Région", et a félicité les États membres pour les contributions et le soutien qu’ils fournissent à la SAMIDRC, témoignant ainsi de la solidarité collective de la région envers ses membres.

"Le Sommet a félicité les dirigeants de la SAMIDRC et l’ensemble du personnel déployé dans le cadre de la mission pour leurs sacrifices, leur dévouement et leur engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans l’est de la République Démocratique du Congo", a précisé la source.

Le Sommet a apprécié la reconnaissance exprimée par Félix Tshisekedi, Président de la RDC, pour le soutien indéfectible que la SADC prête aux initiatives, afin de rétablir la paix et d’assurer la sécurité dans le pays.

Honorer pleinement les obligations

Il a aussi félicité João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d’Angola pour les efforts inlassables qu’il déploie, dans le cadre du processus de Luanda et pour le cessez-le-feu négocié avec succès entre la RDC et le Rwanda.

Les Chefs d’Etat et de gouvernement des pays de la SADC ont, par ailleurs, condamné les violations persistantes du cessez-le-feu qui a pourtant été instauré le 04 août 2024. Ils ont appelé toutes les parties à honorer pleinement leurs obligations afin de préserver la paix et la sécurité dans la Région

Les parties prenantes régionales, l'Union africaine et l'ONU sont appelées à renforcer la coordination pour résoudre le conflit dans l'est de la RDC.

La mission de la SADC en RDC a été déployée le 15 décembre 2023 en vue de soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts pour le rétablissement de la paix et la sécurité dans l’est du pays.

Ce déploiement a été approuvé par le Sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la SADC tenu à Windhoek (République de Namibie) le 8 mai 2023, en tant que réponse régionale à l’instabilité et à la détérioration de la situation sécuritaire qui prévaut dans l’est de la RDC.

