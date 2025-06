Le ministre sud-africain de la santé, Aaron Motsoaledi, a fait part de ses inquiétudes après que la police a déclaré qu'elle enverrait des médicaments antirétroviraux (ARV) aux mineurs clandestins piégés sous terre dans la mine de Stilfontein, dans le nord-ouest du pays.

Les mineurs clandestins qui sont sous terre depuis plus d'un mois ont envoyé une note à la surface lundi pour demander des ARV, qui sont principalement utilisés pour traiter le VIH.

La note, rédigée en zoulou et traduite en anglais, se lit comme suit : "Pouvons-nous avoir des pilules d'ARV, s'il vous plaît ? Les gens en ont besoin ici, s'il vous plaît".

Le ministre de la santé, Aaron Motsoaledi, insiste sur le fait que les médicaments antirétroviraux ne sont pas distribués sans un diagnostic approfondi.

"Nous ne donnons pas des ARV au hasard parce qu'ils font partie d'un traitement chronique ; nous ne donnons pas de tels médicaments si nous ne connaissons pas le diagnostic de la personne. Nous ne donnons pas de tels médicaments si nous ne connaissons pas le diagnostic de cette personne. Et si ce médicament aggravait la situation ? Nous devons connaître l'état de santé actuel de la personne avant de lui donner le médicament", a déclaré Foster Mohale, porte-parole du département de la santé.

Ordonnance provisoire

La décision d'envoyer des médicaments aux mineurs fait suite à une ordonnance provisoire rendue cette semaine par la Haute Cour du Nord Gauteng à Pretoria, autorisant les secouristes à accéder au puits de la mine.

Les mineurs et la police sont en conflit depuis plus d'un mois, leurs proches accusant les autorités de piéger les mineurs sous terre et de bloquer les efforts déployés pour leur fournir de la nourriture et de l'eau.

La police, quant à elle, affirme que les mineurs illégaux ne sont pas piégés, mais qu'ils ont refusé de sortir de la mine abandonnée de peur d'être arrêtés.

Une opération de "sauvetage" des mineurs illégaux "piégés" a débuté mercredi.

Sortir sans être arrêté

La Haute Cour sud-africaine a ajourné mardi une action intentée par des mineurs demandant à être autorisés à sortir de la mine sans être arrêtés, rapporte le radiodiffuseur public SABC.

Une organisation, la Society for the Protection of our Constitution, a saisi la Cour au nom des mineurs.

Mais la porte-parole de la police, le brigadier Athlenda Mathe, a déclaré que l'ordonnance du tribunal n'empêchait pas les officiers d'exercer leur mandat constitutionnel.

"Les opérations de déploiement statique de la SAPS se poursuivent dans tous les puits de mine abandonnés et désaffectés de la région de Stilfontein, où un appel est à nouveau lancé à tous les mineurs illégaux pour qu'ils refassent surface. Cet ordre n'empêche en rien la SAPS d'exercer son mandat constitutionnel", a précisé Mathe.

"Tous ceux qui referont surface continueront d'être évalués par le personnel médical d'urgence sur place, comme cela a déjà été le cas. Les personnes en bonne santé seront prises en charge et placées en détention. Ceux qui ont besoin de soins médicaux supplémentaires seront emmenés à l'hôpital sous la surveillance de la police", a-t-elle ajouté.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que les activités des mineurs illégaux représentaient un risque pour "notre économie, nos communautés et notre sécurité personnelle". Il a toutefois appelé à une résolution pacifique de l'impasse.

