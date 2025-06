Par Dayo Yusuf

Steve Wanyoike reçoit sa fiche de paie le 26 de chaque mois, mais elle ne lui apporte guère de joie, si ce n'est la certitude de voir une somme d'argent fixe arriver sur son compte en banque.

« Ma fiche de paie est comme un coup de poignard dans le cœur chaque jour. Elle me rappelle constamment que je suis pauvre », plaisante-t-il.

Son travail de serveur dans un restaurant lui rapporte à peine de quoi vivre dans une métropole comme Nairobi.

Après avoir pris en compte le loyer, la nourriture et le transport, il ne lui reste rien pour s'adonner aux plaisirs simples de la vie qui sont devenus pour lui des « luxes » en raison de l'inflation galopante au Kenya.

Nombreux sont ceux qui, comme Steve, se plaignent que leurs salaires ne valent plus ce qu'ils valaient il y a quelques années.

« Il y a sept ans, je travaillais dans un restaurant où je gagnais encore moins que ce que je touche aujourd'hui. Mais je parvenais à faire face à mes dépenses et j'avais même un peu d'excédent. Aujourd'hui, mon salaire disparaît peu après la fin du mois », explique-t-il à TRT Afrika.

Ce qui aggrave la situation financière de Steve, c'est que le remboursement de ses dettes empiète sur son budget. Il sait ce qui se passe mais ne peut pas survivre sans emprunter.

« Sur mon bulletin de paie, je rembourse un prêt fixe à la banque et une partie est affectée à un prêt de la coopérative d'aide sociale. Ces sommes sont déduites directement de mon salaire, si bien que je ne vois même pas l'argent », déplore-t-il.

Publilius Syrus, écrivain latin né en 85 avant J.-C. à Antioche, dans l'actuelle Turquie, a peut-être involontairement donné une voix aux pressions que subissent les personnes comme Steve dans le monde moderne lorsqu'il a dit : « La dette est l'esclavage de ceux qui sont libres ».

Un gouffre d'emprunts

Bien que l'économie kenyane soit chancelante ces derniers temps, les experts avertissent que les gens se retrouvent souvent dans des situations difficiles en raison d'une mauvaise gestion de leurs finances personnelles.

Dans la plupart des cas, cela est dû au fait que les gens n'ont que peu ou pas de connaissances en matière de gestion de l'argent.

« Beaucoup de gens quittent l'école en ignorant tout des finances personnelles », explique Charles Macharia, conseiller financier à Nairobi, à TRT Afrika.

« Il est important de savoir à l'avance comment vous comptez dépenser l'argent que vous avez gagné ».

Steve affirme qu'aussi lourds que soient ses prêts, il ne peut pas survivre sans eux. Il fait remarquer, apparemment à moitié en plaisantant, que même les pays sont endettés.

« Si le gouvernement lui-même a contracté un emprunt auprès de la Chine, qui suis-je pour vivre sans emprunt ? »

Selon les experts des finances personnelles, le moyen le plus rapide de se sortir d'un mauvais pas - en empruntant à la famille, aux amis, à l'employeur ou à la banque - n'est pas toujours la bonne solution.

Les personnes qui contractent des emprunts alors qu'elles ont déjà plus à rembourser sont sûres de s'enfoncer encore plus dans les dettes.

L'attrait des prêts faciles

Au Kenya, comme dans de nombreuses économies en développement qui aspirent à une forte croissance, la facilité d'accès aux prêts signifie que les gens ordinaires deviennent financièrement prodigues.

Il est courant de voir des vendeurs de produits bancaires proposer des prêts facilement accessibles dans les rues de Nairobi.

De plus, les systèmes d'argent mobile vous poussent littéralement au visage. Cela peut être une bénédiction si quelqu'un a besoin d'argent en cas d'urgence, mais le revers de la médaille est le piège de l'endettement.

« Comprenez les conditions du prêt. Familiarisez-vous avec les taux d'intérêt, les frais et les conditions de remboursement pour éviter que des coûts cachés ne fassent dérailler vos finances », conseille Charles.

« L'essentiel est de limiter les emprunts aux besoins essentiels ou aux investissements productifs, en évitant la tentation d'emprunter trop ».

Éviter les pièges des prêts

La règle de base est d'éviter d'emprunter auprès des banques ou d'autres prêteurs pour des besoins de consommation, à moins que cela ne soit nécessaire.

Les experts conseillent aux citoyens de se concentrer sur les prêts destinés à soutenir des activités génératrices de revenus, telles que les entreprises ou les investissements.

Un autre piège bien connu consiste à emprunter auprès de prêteurs non réglementés qui peuvent se manifester dans des moments de désespoir et proposer des prêts à des conditions déraisonnables et souvent à la limite de l'illégalité.

Ces prêteurs cherchent invariablement à faire en sorte que les gens paient des intérêts le plus longtemps possible, alors que le capital reste impayé ou diminue de façon négligeable chaque mois.

Pour Steve, l'idée de réduire son train de vie le rebute, même s'il est conscient que cela pourrait l'aider à résoudre ses problèmes.

« Je suis déprimé quand je pense à toutes les années que j'ai passées à travailler et que je n'ai rien à montrer », explique-t-il à TRT Afrika.

Charles préconise de demander l'aide d'un professionnel si quelqu'un est accablé par les dettes, les défauts de paiement et la faillite.

« Consultez un expert et communiquez avec votre prêteur pour renégocier les conditions, si nécessaire », dit-il. « Ne vous y trompez pas, les banques sont là pour faire de l'argent. S'il le faut, utilisez les prêts de manière judicieuse. Et apprenez à vivre selon vos moyens ».

