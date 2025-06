Le Premier ministre albanais Edi Rama a déclaré que le pays pourrait envisager de prendre une "décision radicale" pour interdire complètement TikTok et Snapchat à la suite de l'assassinat d'un élève d'école primaire de 14 ans par un autre élève dans la capitale Tirana.

Dans une déclaration faite à l'issue d'une réunion du cabinet, Edi Rama a souligné que la mort de l'enfant de 14 ans était une tragédie qui nécessitait une réponse efficace de la part de l'État et de la société.

Notant que certains pays limitent l'accès aux réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, Rama a ajouté : "En tant que gouvernement, notre dilemme est de savoir s'il faut aller de l'avant avec la mise en place de filtres. Notre expérience nous a appris que l'efficacité de ces filtres est très faible et que l'incitation à la violence et à l'intimidation en ligne ne fait qu'augmenter".

"Peut-être devrions-nous prendre la décision radicale d'interdire complètement TikTok et Snapchat en Albanie", a-t-il ajouté.

Il a ajouté que la proposition serait présentée aux parents pour discussion et que toutes les écoles travailleraient pour prendre la décision de la manière la plus démocratique possible.

En ce qui concerne les mesures visant à garantir la sécurité dans les écoles, Rama a annoncé son intention d'installer des caméras dans chaque école et dans chaque salle de classe dans un avenir proche afin de surveiller les activités.

Lundi, Martin Cani, 14 ans, a perdu la vie lors d'une attaque au couteau perpétrée par un autre élève à l'école élémentaire Fan Noli de Tirana.

La dispute entre les élèves aurait commencé sur les médias sociaux.

Entre-temps, les parents préoccupés par la sécurité des élèves ont prévu de manifester vendredi de l'école élémentaire Fan Noli jusqu'au ministère de l'éducation et des sports à Tirana.

