La fin des terroristes et des gangs d'enlèvement armés au Nigeria « est proche », alors que le pays acquiert davantage d'équipements militaires de la Turquie, a déclaré le ministre de la Défense du Nigeria, Mohammed Badaru Abubakar.

Abubakar a fait ces commentaires à la base de l'armée de l'air nigériane (NAF) dans l'état de Katsina, dans le nord du pays, lors de la mise en service de deux hélicoptères de combat T129 ATAK, que le pays a achetés à la Turquie.

« La fin des activités des terroristes et des membres de gangs armés dans le pays est proche », a indiqué le ministre nigérian de la Défense lors de l'événement organisé en début de semaine.

Il a appelé l'armée de l'air à travailler en coopération avec les forces terrestres et les autres parties prenantes pour remporter la victoire contre les ennemis du pays.

Les deux hélicoptères T129 ATAK supplémentaires livrés en septembre ont stimulé la lutte contre les groupes armés, a ajouté le ministre.

Des liens de plus en plus étroits

Abubakar a exhorté les forces de sécurité à intensifier leurs efforts pour éliminer les bandits armés, ainsi que les groupes terroristes Boko Haram et ISWAP (la branche de Daesh en Afrique de l'Ouest), soulignant qu'ils menacent la paix, la stabilité et la prospérité.

Le Nigeria a signé un accord avec le fabricant turc TAI pour l'achat de six hélicoptères T-129 ATAK afin de renforcer les capacités de son armée de l'air.

Le pays d'Afrique de l'Ouest a reçu deux de ces hélicoptères de combat en février et deux en septembre, tandis que les deux autres sont en phase de production.

Les avions de combat T-129 ATAK, produits par TAI, font partie des équipements militaires turcs qui suscitent un grand intérêt dans le monde entier.

Les liens militaires et économiques entre le Nigeria et la Turquie continuent de se développer. Ces dernières années, les deux pays ont fait des progrès significatifs et devraient signer un nouvel accord de défense d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars dans un avenir proche, selon certaines sources.

Des responsables nigérians, conduits par le ministre de la Défense, ont visité la Turquie en février de cette année et se sont entretenus avec le secrétaire de l'industrie de la défense de la présidence de la République de Turquie, le professeur Dr Haluk Görgün.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp