Le 8è Forum mondial TRT se tiendra les 29 et 30 novembre à Istanbul et réunira plus de 150 intervenants de plus de 30 pays pour débattre de questions mondiales cruciales.

Organisé par TRT (Turkish Radio and Television Corporation), le forum se tiendra au Centre des congrès d'Istanbul et aura pour thème « Un monde au point de rupture : Gérer les crises et les transformations ».

Cet événement, reconnu comme l'un des plus grands forums médiatiques au monde, a déjà accueilli des milliers d'invités et 767 intervenants.

Le forum de cette année devrait proposer des discussions de premier plan sur des sujets mondiaux clés, notamment le Moyen-Orient et Gaza, la Turquie, l'Afrique, le conflit russo-ukrainien, la géopolitique, la guerre et la sécurité, le climat et l'énergie, la technologie, les médias, le droit international et l'économie.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a toujours participé aux forums mondiaux TRT depuis 2017, devrait prononcer un discours sur les développements mondiaux actuels.

De plus amples informations sur le Forum mondial TRT 2024 sont disponibles sur : www.trtworldforum.com.