Le président ougandais Yoweri Museveni a donné jeudi le coup d'envoi de la construction du chemin de fer à écartement standard (SGR), qui sera réalisé par la société turque Yapi Merkezi.

Une fois achevé, ce chemin de fer pourra transporter 1 000 tonnes de marchandises à la fois, ce qui facilitera le transport, l'accessibilité et la prestation de services.

Le président a indiqué que le projet stimulerait les relations commerciales entre l'Ouganda et ses voisins, ainsi que d'autres secteurs économiques.

« On estime que la médiocrité des infrastructures fait baisser les volumes d'échanges de 40 % en Afrique, de sorte que sa part dans le commerce mondial est inférieure à 5 % et que les échanges intra-africains sont inférieurs à 15 %, alors qu'ils se situent entre 40 et 60 % sur d'autres continents », a-t-il déclaré.

Stimulation du commerce régional

Il a noté que la déconnexion des infrastructures africaines, c'est-à-dire des mers, des chemins de fer, des routes et de l'aviation, restreint le commerce et oblige les pays à dépendre fortement des marchés étrangers.

« En reliant l'Ouganda à l'ensemble de la région, nous visons à stimuler le commerce régional, ce qui nous permettra de commercer directement avec l'Afrique plutôt que d'exporter vers des marchés lointains », a-t-il ajouté.

Le président a expliqué qu'une fois le projet achevé, il faudra moins de 10 heures pour se rendre de Mombasa à Kampala, contre 14 heures actuellement pour le train à voie métrique.

L'ambassadeur de Turquie en Ouganda, Fatih Ak, a annoncé qu'Ankara continuerait à soutenir le programme de développement de l'Ouganda. Il a ajouté que l'infrastructure aiderait le pays à exploiter son potentiel et à rendre ses produits compétitifs sur la scène mondiale.

Stimuler la création d'emplois

Le projet de chemin de fer de 273 kilomètres (170 miles), d'une valeur de 3 milliards de dollars, reliant Kampala à Malaba, pays voisin du Kenya, s'ajoute à plusieurs autres projets entrepris par des entreprises turques telles que PolatYol Yapi, Gulsan et Summa constructions.

S'adressant à Anadolu, Levent Serdar Dervisoglu, le consul honoraire de l'Ouganda à Istanbul, a estimé que le projet était essentiel pour stimuler la création d'emplois, développer les compétences des Ougandais et stimuler l'économie de l'Ouganda.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp