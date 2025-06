Par Emmanuel Onyango

La mort d'au moins 23 enfants à Johannesburg le mois dernier à la suite d'une intoxication alimentaire présumée a déclenché une réaction en chaîne qui a conduit le gouvernement sud-africain à classer cette semaine les maladies d'origine alimentaire dans la catégorie des « catastrophes nationales ».

Entre-temps, l'opinion publique s'est concentrée sur le rôle des magasins de proximité - les « spaza shops », comme on les appelle localement - dans les décès liés à l'intoxication alimentaire. Ces magasins sont une caractéristique prédominante des townships, nichés dans les quartiers, et très appréciés pour leur proximité, leurs heures d'ouverture pratiques et la vente d'articles à l'unité.

Les spazas sont des magasins pratiques dans les communautés et restent ouverts tard dans la nuit. Les communautés ont noué des relations avec les magasins spaza, même si elles ne veulent acheter qu'une tasse de sucre ou un œuf », a déclaré Rosheda Muller, présidente de l'Alliance nationale des commerçants informels d'Afrique du Sud, à TRT Afrika.

Le gouvernement accuse les magasins d'avoir mal géré les collations et les aliments, ce qui est lié à des épisodes récurrents de décès d'enfants.

Face à la pression de l'opinion publique, le président Cyril Ramaphosa a annoncé ce mois-ci une réglementation plus stricte, prévoyant notamment l'enregistrement, dans un délai de 21 jours, de tous les magasins de type « spaza » et autres installations de manipulation d'aliments dans les municipalités où ils sont implantés. Il a ajouté qu'ils devraient également répondre à toutes les normes et exigences sanitaires, sous peine de fermeture.

L'enjeu est un secteur informel de la vente au détail qui fait vivre plus de trois millions de personnes, selon l'agence gouvernementale des statistiques.

Toutefois, les experts en santé publique estiment que le problème est plus grave que ne l'admet le gouvernement, après les avertissements répétés concernant le contrôle des pesticides dans tout le pays et la sécurité des chaînes d'approvisionnement alimentaire.

Angelique Coetzee, présidente de l'Association médicale sud-africaine, a déclaré à TRT Afrika que des questions restaient sans réponse concernant les décès d'enfants liés à des intoxications alimentaires.

Si le problème n'est lié qu'aux magasins spaza, comment se fait-il que seuls les enfants d'une certaine tranche d'âge tombent malades et non les adultes ?

Une étude sud-africaine publiée en 2023 a révélé que plus de 50 % des décès d'enfants dans le cadre d'un examen décennal des décès d'enfants étaient dus à un empoisonnement par les pesticides ; elle a attribué ces décès à la disponibilité de pesticides très dangereux vendus comme pesticides de rue pour un usage domestique dans les quartiers pauvres.

« Le gouvernement, y compris le ministère national de la santé et les différentes provinces, doit faire preuve d'ouverture et de transparence et nous dire exactement à quoi nous avons affaire. Ont-ils exploré toutes les pistes ou se concentrent-ils uniquement sur les magasins spaza ? », s’est-elle interrogée.

Les magasins spazas sont un sujet brûlant. Le mois dernier, une intoxication alimentaire présumée à Naledi, dans le township de Soweto, où des enfants sont morts après avoir acheté des collations dans des magasins de ce type, a provoqué le chaos, les habitants attaquant et pillant un magasin appartenant à un ressortissant étranger.

Des centaines de cas de contamination alimentaire ayant été confirmés au cours des trois derniers mois, la décision du gouvernement de réglementer le secteur informel de la vente au détail a été jugée tardive.

Les critères d'enregistrement stipulent que le propriétaire du commerce doit être un citoyen sud-africain et que le commerce doit être enregistré auprès de la municipalité locale.

Toutefois, on craint des contraintes de capacité pour respecter le délai de mise en conformité.

Les commerces de proximité sont le pouls des communautés, mais ils doivent être réglementés - et il devrait y avoir un environnement propice à leur fonctionnement. Mais il est impossible de le faire en 21 jours. En tant que mouvement national, nous avons écrit au président pour lui demander plus de temps, car la procédure d'enregistrement est assez longue », a déclaré Muller.

Il faut absolument nous donner un an, car les municipalités n'ont pas la capacité d'enregistrer les commerçants informels. Il y a des millions de commerçants informels en Afrique du Sud, et un grand nombre d'entre eux se trouvent dans des magasins de type « spaza » et sont des vendeurs de nourriture », a-t-elle ajouté.

Les experts en santé, cependant, affirment que la réglementation proposée pourrait s'avérer inefficace pour résoudre la crise perpétuelle.

Actuellement, l'accent n'est mis que sur les magasins de type « spaza », mais je pense que le problème est plus large que les magasins de ce type. Où étaient les inspecteurs de la santé et de la sécurité ces dernières années ? Ont-ils fait leur travail ? Il faut examiner la situation dans son ensemble », a déclaré le Dr Coetzee.

